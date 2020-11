Tom Fletcher: Être papa m’a aidé à rassembler ma merde

2020-11-08 17:30:04

Tom Fletcher dit qu’être papa lui a donné une «raison de garder sa merde ensemble».

Le musicien de 35 ans a malheureusement perdu l’un de ses amis d’enfance du cancer plus tôt cette année et a déclaré être père de ses trois fils – Buzz, six ans, Buddy, quatre ans, et Max, deux ans, qu’il a avec sa femme. Giovanna Fletcher – lui a «facilité» la tâche de faire face à la perte dévastatrice.

Parlant de la mort de son ami, il a déclaré: «C’était la première fois que je perdais quelqu’un de mon âge, et c’était mon meilleur ami en grandissant. C’est l’un de ces moments où vous réalisez que vous vieillissez et que vous devez en quelque sorte faire face à ces choses.

«C’est comme si vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie lorsque vos amis commencent à se fiancer et à se marier, puis il y a la prochaine étape lorsque vous commencez à avoir des bébés, et maintenant il y a une étape où vous devez faire face à votre propre mortalité. Nous réalisons que nous sommes fragiles en tant qu’espèce et que cette vie est précieuse.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il avait du mal à pleurer, Tom a crédité sa famille de lui avoir donné «quelque chose sur lequel se concentrer et être fort».

Il a ajouté: «Depuis que je suis papa, j’ai trouvé [coping] Plus facile. Je ne sais pas si c’est une distraction, mais ça te donne une raison de garder ta merde ensemble. Il ne s’agit plus seulement de vous, vous le maintenez ensemble pour votre famille. Avant, je luttais beaucoup avec ma santé mentale, mais depuis que j’ai des enfants, cela m’a facilité la tâche.

«Vous avez quelque chose sur lequel vous concentrer et pour quoi être fort. En même temps, mes enfants m’ont vu pleurer tant de fois. Je leur ai laissé voir mes défauts. Voir les défauts de quelqu’un que vous idolâtrez vous permet d’accepter vos propres imperfections. C’est une chose vraiment importante en tant que père.

Le musicien McFly vise toujours à donner la priorité à sa famille et a déclaré qu’il avait appris à équilibrer sa vie familiale avec son travail en réalisant quelles parties de sa vie sont les plus importantes.

Dans une interview accordée au magazine The Sun on Sunday’s Fabulous, il a déclaré: «J’ai lu l’autre jour que la clé de [getting the balance] se rend compte que certaines des balles que vous jonglez sont en caoutchouc et d’autres en verre. J’ai l’impression que c’est tellement vrai. Votre famille et vos enfants sont la chose la plus précieuse au monde et c’est celle que vous devez le plus rechercher. Tout le reste se met en place autour de lui.

