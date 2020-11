État d’origine, reste Nathan Cleary dit Andrew Johns

Le huitième immortel Andrew Johns a exhorté le demi-arrière des Blues Nathan Cleary à développer ses compétences autour du jeu non structuré alors que NSW abandonne pour éviter une défaite précoce dans la série Origin avant le deuxième match.

On peut dire que les deux meilleurs meneurs de jeu de toute la saison, Nathan Cleary et Luke Keary, n’ont pas réussi à laisser leur marque à Adelaide Oval et ont été écrasés lors d’un retour des Maroons 18-14.

Un dernier trou flagrant de 20 minutes dans l’attaque de NSW, où ils ont eu du mal à faire sortir le ballon de leur propre moitié de terrain, a conduit Johns à demander initialement que Keary soit abandonné en faveur de Souths livewire Cody Walker, avant de suggérer qu’il devrait plutôt être Cleary.

Alors que le talent prodigieux est une superstar indéniable du jeu à seulement 22 ans, Johns a expliqué qu’il restait encore des domaines cruciaux de son jeu à développer, à savoir la capacité d’être créatif pendant un jeu non structuré.

Le demi-arrière de NSW Nathan Cleary. (Getty)

C’est une compétence sur laquelle son coéquipier Walker attribue son jeu, une capacité presque innée à déclencher quelque chose à partir de rien, et dont il n’a pas hésité pendant ses minutes limitées pour les Blues dans le premier match.

Avant le deuxième match, Johns a exhorté Cleary à trouver la même étincelle.

« Ce qu’il (Cleary) doit faire, c’est avoir la capacité de créer des opportunités pour ses hommes à l’extérieur et à l’intérieur du footing de la réception », a déclaré Johns à Wide World of Sports ‘ Le plan directeur.

«Quand ils se lancent sur le terrain et qu’ils négocient des sets et que tout le monde est fatigué, vous devez avoir la capacité de dire à vos premiers rameurs où aller et à votre moitié factice.

«Ensuite, pendant que vous êtes fatigué, vous devez organiser vos arrières, vos arrières et vos centres et jouer comme ça.

« Je pensais qu’en seconde période ils se sont embourbés et ils n’ont pas joué de cette façon jusqu’à ce que Cody arrive.

Cody Walker (Getty)

« C’est le prochain développement pour Nathan d’être capable de créer sous pression, sous la fatigue du pied de réception. »

Johns pensait que la faille de Cleary était symptomatique du système de jeu lourd dans lequel la jeune cohorte du jeu avait été élevée.

Les moitiés sont presque surchargées de jouer à la structure plutôt que de jouer par instinct.

« Un grand nombre des jeunes demies qui se sont déroulées au cours des cinq et dix dernières années où il y a eu beaucoup de pénalités, cela signifie qu’ils ont des départs déterminés », a ajouté Johns.

« Donc, quand ils obtiennent des pénalités à peu près trois, quatre plaqués d’affilée, tout est structuré et tout le monde connaît votre jeu, donc en tant que demi, vous n’avez pas à organiser autant.

«À moitié, vous avez besoin d’un plan de sauvetage pour sauver vos attaquants. Vos attaquants sont si courageux et à ce niveau, les types courront dans la vallée de la mort pour vous. Mais vous ne pouvez pas simplement les laisser courir dans un mur de briques.

Cleary débutera aux côtés de Walker en mi-temps pour NSW pour le deuxième match au stade ANZ mercredi soir.