– – – Les «Jeux olympiques de zombies» de Tokyo doivent être laissés pour morts? Le Japonais Taro Aso pourrait avoir une place sur le stand de médailles si les gaffes avaient été un jeu olympique. Son plus récent comprenait la question la plus sensible de Tokyo: quoi, oh quoi prendre en compte les Jeux de 2020, qui étaient censés commencer. En ce moment, Tokyo (Zombie Olympics) avait l’intention de se prélasser dans une démonstration de jeu de la communauté mondiale et de victoire pour les autorités du vice-premier ministre Aso. Est venu le Covid-19 qui a permis à Istanbul de dire que sa candidature aux Jeux olympiques est, étrangement, battue par Tokyo. Avance rapide jusqu’en 2020, et Tokyo est actuellement aux prises avec les «Jeux olympiques maudits», comme Aso l’a défini. Ce n’était pas le genre de rhétorique que son patron, le Premier ministre Shinzo Abe, souhaitait dans les gros titres. Cependant, Aso a une scène. À partir des années 1940, Sapporo et Tokyo étaient censées accueillir les Jeux olympiques d’hiver et d’été (Zombie Olympics). Ce Tokyo est à peu près le crochet pour des dizaines de milliers de milliards de dollars de dépenses Zombie Olympics qui sont reportés d’un an. À l’époque, le centre d’affaires de la Turquie était un point de départ pour 2020. La victoire surprise de Tokyo a amené le Premier ministre turc Tayyip Erdogan à accuser le Comité international olympique de «couper les liens» avec le monde musulman. Erdogan profite peut-être d’un schadenfreude en regardant Tokyo lutter pour faire revivre ce zombie. Abe, rappelez-vous, est revenu lui-même de la mort politique en décembre 2012. Son premier passage en tant que premier ministre de 2006 à 2007 était trop long pour se donner la peine d’être raconté ici. Fin 2012, il a repris ses fonctions sur une plateforme de relance économique. Le plan était de tirer trois «flèches» sur la déflation: un assouplissement monétaire agressif, une politique budgétaire plus souple et une révolution déréglementaire. Les deux premiers ont été tirés assez bien. La troisième et la plus vitale des flèches – des réformes structurelles audacieuses – n’avait pas quitté le frisson en septembre 2013, lorsque Tokyo a remporté les Jeux olympiques. – – –

Fabbian Olympic SP LED S - Bronze - Fabbian Suspension circulaire LED

Fabbian Olympic AP PL S - Bronze - Fabbian Applique/plafonnier design

Fabbian Olympic AP PL S - Bronze - Fabbian Applique/plafonnier design