Le 5G Razr de Motorola peut offrir un design plus élégant sans lecteur d’empreintes digitales

Une image a fait surface de ce qui semble être la suite de Motorola au téléphone pliable Razr.

La photo montre un design plus lisse avec un menton moins proéminent et aucun lecteur d’empreintes digitales.

Il est étiqueté comme un téléphone 2020, bien qu’il ne soit pas clair que l’appareil sera expédié cette année.

La suite de Razr selon la rumeur de Motorola a peut-être vraiment émergé et il semble que le pliable 2019 fasse l’objet d’une refonte de la conception.

Evan Blass, fournisseur de fuites bien connu, a partagé une image sur son Patreon qui montrerait le nouveau téléphone à clapet, nommé « Odyssey ». Il a toujours la conception de base familière (y compris l’écran externe), mais le menton semble être nettement plus petit et n’inclut pas de lecteur d’empreintes digitales visible. À moins que Motorola n’ait déplacé le lecteur, cela pourrait suggérer la détection des visages ou la suppression totale de la biométrie.

L’imagerie suggère également un changement de la caméra externe, mais il n’y a pas d’indicateurs clairs de ce qui a changé.

Les rumeurs précédentes étaient en conflit sur d’éventuelles modifications de la taille de l’écran (cela ne semble évidemment pas plus grand ici), mais il y a eu des allusions à une mise à niveau majeure des performances. Le nouveau Razr pourrait être livré avec une puce Snapdragon 765 beaucoup plus récente, une prise en charge 5G, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 2845 mAh quelque peu étendue. Il pourrait également passer à une caméra principale de 48 MP et une caméra frontale de 20 MP.

Il n’y a toujours pas de mot sur les prix, bien qu’il y ait certainement des pressions pour réduire le prix de 1500 $ pour le Razr de première génération.

La vraie question peut être la disponibilité. Alors que la fuite de Blass décrit le téléphone comme un «Motorola Razr 2020», on craint que la pandémie COVID-19 puisse pousser le lancement au début de 2021. Cela le placerait toujours sur un calendrier annuel lorsque le premier modèle ne serait pas livré Jusqu’au début de 2020. Cependant, Motorola manquerait également sa chance de rivaliser plus directement avec le Galaxy Z Flip 5G et la récolte habituelle de produits phares d’automne.