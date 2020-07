Les fans de Liverpool réagissent sur Twitter à la rumeur d’Ozan Kabak – .

Liverpool a peut-être remporté le titre de Premier League et terminé la saison avec 99 points, mais ils ont encore besoin de renforts.

Jurgen Klopp sera sûrement désireux d’ajouter à son équipe malgré des fonds limités, et un nouveau défenseur central sera sûrement une priorité.

Dejan Lovren a été vendu au Zenit St Petersburg, et un remplaçant sera nécessaire pour le Croate cet été.

mariée

620541

Un joueur que votre club DOIT vendre cet été

/static/uploads/2020/07/610126_t_1595840197.jpg

610126

centre

Sport Bild affirme maintenant que Klopp a un objectif en tête, car il veut recruter le défenseur de Schalke Ozan Kabak.

On prétend que Liverpool a pris contact pour la première fois avec Schalke au sujet d’un accord potentiel, qui pourrait être des frais de renversement.

Kabak a une clause de libération de 45 millions d’euros (41 millions de livres sterling) qui ne s’applique que l’été prochain, et avec Schalke ayant besoin de fonds maintenant, Liverpool pourrait conclure une bonne affaire.

Photo par Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

L’international turc de 20 ans a impressionné en Allemagne avec Schalke et Stuttgart, et les fans de Liverpool ont réagi aux rumeurs.

Certains pensent que Kabak est un «Wonderkid» et a un énorme avenir, exhortant le club à conclure un accord pour le défenseur central.

D’autres pensent que Kabak serait « génial », mais ne savent pas si dépenser une somme énorme pour un autre défenseur central – même avec Lovren parti – est une si bonne idée, avec des options d’attaque nécessaires également.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

D’après le peu que j’ai vu (5/6 matchs), Kabak serait une belle signature chez CB pour remplacer Lovren. Il est jeune avec beaucoup d’espace pour grandir mais déjà une amélioration et correspond à la façon dont nous aimons nous défendre avec de bons attributs physiques

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ozan Kabak serait un luxe et non une nécessité mais il serait un excellent ajout, un joueur très mature. Schalke doit également mettre en place un plafond salarial de 2,5 M € par joueur, aucun joueur ne sera payé plus de 50 000 € / semaine en plan financier. Les joueurs recherchent peut-être d’autres pâturages https://t.co/lD4qBtUeCi

– LFC Views – Champions (@ Mobyhaque1) 26 juillet 2020