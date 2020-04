Tirez parti du redémarrage en cours à IMDB TV – / Film

Je vous appelle tous Influence-les têtes là-bas! Prenez votre Influence casquettes, votre Influence koozies de bière, et votre Influence sous-vêtements comestibles, car Influence est de retour, bébé! Oui, l’émission qui a certainement existé à un moment donné et qui a été définitivement regardée par quelqu’un, est en train de redémarrer à IMDB TV, un service de streaming que tout le monde connaît et aime de tout son cœur et de toute son âme. Noah Wyle dirigera le spectacle maintenant, remplaçant l’ancien leader Timothy Hutton. Il est à prévoir que Hutton ne reviendra pas, car l’acteur a récemment été accusé d’inconduite sexuelle.

La date limite a le scoop sur le Influence redémarrer, le décrivant comme «une nouvelle mise à jour du concept d’origine, sur les escrocs réformés utilisant leurs compétences uniques pour redresser les injustices des entreprises et du gouvernement infligées aux citoyens ordinaires». L’émission originale – dont je ne vous moque pas, je n’en ai jamais entendu parler – a duré cinq saisons et a suivi «une équipe de cinq personnes: un voleur, un griffeur, un pirate informatique et un spécialiste de la récupération, dirigé par l’ancien enquêteur des assurances Nathan Ford, qui utilise ses compétences pour combattre les injustices des entreprises et du gouvernement infligées aux citoyens ordinaires. »

Ce nouveau spectacle comprendra de nouveaux personnages, avec ER vétéran Noah Wyle dans le rôle principal. Acteurs de la série originale Beth Riesgraf, Gina Bellman, Christian Kane, et Aldis Hodge devraient également revenir. Dean Devlin, qui était l’un des producteurs exécutifs de la série originale, est celui en charge de la réalisation du redémarrage.

«Depuis le jour de son annulation, j’ai très envie de retourner dans le monde de Influence. Le spectacle, les personnages, les acteurs et les personnes qui l’ont fait tiennent tous une place très spéciale dans mon cœur », a déclaré Devlin. «Notre nouvelle série avec Amazon Studios et IMDb TV est une réinvention de la prémisse d’origine. Alors que Ltoujours centrée sur une croisade pour venger la mort d’un enfant, cette série est propulsée en avant comme une histoire de rachat de méfaits qui doivent être réparés. Je ne pourrais pas être plus excité et excité à l’idée de retourner dans le monde de Hitter, Hacker, Grifter, Thief !! ”

L’original Influence fonctionne sur IMDB TV depuis 2019 et y a trouvé de nombreux abonnés, ce qui a aidé à faire redémarrer ce redémarrage. Le tournage au redémarrage devrait commencer cet été – si les restrictions sur les coronavirus le permettent.

