World Of Tanks fête son 10e anniversaire

Wargaming a dévoilé des plans cette semaine pour bien célébrer le dixième anniversaire de leur titre le plus populaire, World Of Tanks. Selon leurs propres notes, depuis le lancement du jeu, ils ont publié des milliers de fonctionnalités, des centaines d’événements, lancé le jeu dans 11 pays, donné aux joueurs 600 véhicules pour combattre et accumulé plus de 160 millions de joueurs enregistrés au niveau mondial. Les développeurs célèbrent avec style avec quelques événements qui commenceront cette semaine. Voici quelques détails du premier événement, ainsi qu’une citation de la société à ce sujet, alors qu’ils se dirigent vers août où ils se termineront par une célébration massive.

« Pour l’équipe et moi, les 10 dernières années nous ont permis de faire plus qu’un jeu réussi – il a vu la formation d’une grande famille mondiale », a déclaré Max Chuvalov, Directeur de publication de World of Tanks. « Au nom de la World of Tanks équipe, je tiens à remercier sincèrement nos joueurs au fil des ans. Vous êtes resté avec nous à travers différentes étapes du développement du jeu et nous avez aidé à créer l’un des MMO les plus percutants de l’histoire du jeu. En récompense, nous avons préparé de nombreuses activités et ajouts passionnants, des choses qui vous surprendront et vous plairont – le tout pour célébrer 10 années incroyables. Et rappelez-vous, ensemble, nous pouvons continuer à créer des expériences incroyables. Alors, que la fête commence! «

World of Tanks accueillera des activités passionnantes composées de cinq actes thématiques à partir du 22 avril. Ces actes correspondent spécifiquement à certains jalons de l’histoire du jeu; jalons qui ont marqué les commandants. La première loi débutera du 22 avril à 06h30 BST au 18 mai à 06h00 BST. Les joueurs auront également la chance de se disputer des prix et de gagner des pièces d’anniversaire qui peuvent être échangées contre des objets de valeur et des personnalisations exclusives dans la boutique d’anniversaire spéciale en jeu. Les prix pour avoir accompli cinq actes comprendront des éléments tels que le style 3D époustouflant du Т30, le légendaire chasseur de chars américain de rang IX. Le premier acte annoncera également le retour du général Chat. World of Tanks le ramènera pendant une semaine entre le 22 avril à 06h30 BST et le 29 avril à 06h00 BST, et pour les batailles aléatoires uniquement, permettant aux joueurs de redécouvrir la capacité de semer le mal dans le jeu – en communiquant avec les ennemis ainsi qu’avec les alliés pendant la bataille