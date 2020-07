TimTheTatman parle à Steven Sharif d’Ashes of Creation en streaming

in

Il y a un nouveau jeu en ligne massivement multijoueur en cours de développement qui cherche à bouleverser la scène. Et même si le jeu en est encore aux premiers stades des tests alpha, il a suscité beaucoup d’attention ces derniers temps. Un de ses développeurs a même parlé à TimTheTatman aujourd’hui en streaming.

Studios intrépides ‘ Cendres de la création cherche à changer le jeu MMO. Ces dernières semaines, son directeur créatif a fait diverses apparitions sur les streams, faisant même sa propre AMA il y a quelques jours.

Bien que TimTheTatman soit principalement connu pour sa création de contenu en tant que joueur de jeu de tir et de bataille royale, il a une passion profonde pour les jeux MMO immersifs, bien qu’ils ne soient pas particulièrement bons pour le public de son flux.

Avec une pléthore d’expérience en jouant avec désinvolture World of Warcraft, TimTheTatman est représentatif de votre joueur typique qui pourrait ne pas être intéressé par le «min-maxing» d’un MMO, mais simplement passer un bon moment.

Au cours de son stream ce matin, Tim a fait des allers-retours avec Sharif à travers quelques messages directs pendant le segment «Just Chatting» de son stream avant que Sharif lui suggère de venir sur le stream et de parler de Cendres de la création vivre.

Pendant environ une heure, Tim a parsemé Sharif de questions que tout fan occasionnel pourrait vouloir savoir. Mais à la fin, une chose était certaine: Tim veut un avant-goût de ce jeu.

«Je sais que pour beaucoup d’entre vous, c’est comme, ‘Fortnite, poggers, Warzone, BR », dit-il. «Ecoute, tais-toi, et regarde-moi jouer à ce jeu, frère. Bien? Je vous remercie. Je ne veux pas de plaintes lorsque je jouerai à ce jeu à l’avenir. Je veux que vous disiez: «OK, sourire Tim». et regarde-moi. Ce jeu a l’air génial. «

Sharif a également donné à Tim des clips vidéo de Cendres de la création gameplay qu’il a pu montrer sur son écran pendant l’interview.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de nouvelles informations sur le jeu, la portée de la chaîne de Tim auprès d’un public qui n’est pas fortement centré sur le gameplay MMO a certainement fourni de la valeur à Sharif alors qu’il continue de promouvoir le jeu.

Pendant une heure et 15 minutes Cendres de la création partie de son flux aujourd’hui, Tim a en moyenne 37 173 téléspectateurs et a culminé à 39 115, selon le site Web de statistiques Twitch SullyGnome. Les chiffres étaient presque identiques à l’audience qu’il avait en jouant Warzone plus tard dans son flux.

