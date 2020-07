Les mères les plus susceptibles d’avoir sacrifié leur travail pour l’enseignement à domicile pendant le verrouillage

Les chercheurs ont constaté que le nombre d’heures travaillées en Grande-Bretagne a considérablement baissé en période de verrouillage, les mères étant les plus susceptibles de sacrifier le travail pour l’enseignement à domicile et le jeu de développement avec leurs enfants, ont constaté les chercheurs. travailler complètement avec ceux qui ont pris des heures réduites. Par exemple, parmi les personnes âgées de 19 ans, les heures ont été réduites d’une moyenne de 25 à 10 par semaine, et pour ces 30 ans, les heures ont chuté de 34 à 22 ans. ceux des jeunes enfants, qui étaient les plus susceptibles d’avoir arrêté de travailler et d’être intervenus pour fournir un soutien éducatif à leurs enfants.Le bulletin i a coupé le bruit Lire la suite « La tempête parfaite » de la hausse des frais de garde d’enfants et des fermetures de crèches le fera impossible pour les parents de retourner au travail, a déclaré Labour Une femme, âgée de 50 ans, a déclaré: «Je suis frustrée que malgré le fait d’avoir un emploi plus sûr que mon partenaire, ma productivité est réduite depuis le verrouillage en raison de l’attente que je vais reprendre la majorité de la cuisine, du nettoyage de la maison, de la garde d’enfants et de l’enseignement à domicile – cela conduit au conflit majeur avec mon partenaire. «Je pense que c’est un problème commun et j’ai l’impression que l’égalité des sexes a fait un énorme pas en arrière en quelques mois. Je crains que cette régression soit difficile à surmonter rapidement. »Cependant, une autre mère du même âge a déclaré que le verrouillage avait permis à la famille de passer plus de temps ensemble qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant. Elle a déclaré:« Cela nous rassemble, pas toujours. fatigués ou passant chacun sur le chemin du travail ou du lit, passer du temps à rire, être stupide, se rapprocher de mes enfants et redevenir une famille plus de deux jours par semaine. D’une manière très étrange, à part toute la tristesse [Covid-19 has] parce que c’est bien que nous ayons arrêté le monde pour un moment. »L’enseignement à domicile est sur le point de faire partie de la vie dans un avenir prévisible (Photo: Getty) Les jeunes mères ont eu des difficultés. Lorsqu’on lui a demandé de décrire comment la pandémie les avait touchés, eux et leurs proches, une maman de 30 ans a déclaré: «[I’ve had] Aucune aide à la maison pour la cuisine, le nettoyage et l’entretien d’un [toddler], nulle part où échapper comme avant le coronavirus où je verrais mes amis et nous pourrions emmener nos enfants. Pas de temps pour moi et le manque d’aide rend les choses plus difficiles. Incapable de dormir et le tout-petit ne dort pas trop, à cause du coronavirus, je suis incapable de travailler pour le moment … donc l’argent est encore plus serré. »Quatre générations , utilise les nouvelles données d’une enquête auprès de plus de 18000 personnes qui participent aux études de cohorte de l’UCL pour analyser le travail, les finances et la parentalité parmi quatre générations nées en 1958, 1970, 1989-90 et 2000-02. avoir capturé le temps des parents à la fois sur l’enseignement à domicile et sur d’autres activités de développement avec les enfants pendant le confinement, comme leur lire, jouer à des jeux, peindre et dessiner et faire des énigmes ensemble.L’étude a révélé que parmi les parents d’enfants d’âge scolaire (âge 5-16) dans l’enquête, 58 pour cent ont déclaré suivre des cours à domicile pendant une journée normale, 64 pour cent des mères et 49 pour cent des pères assumant des responsabilités éducatives. Parmi les parents d’enfants en âge d’aller à l’école primaire, les mères consacraient en moyenne cinq heures par jour à l’enseignement à domicile, tandis que les pères consacraient, en moyenne, deux heures par jour. En savoir plus Nous en avons assez de jongler – le coronavirus a montré que les mères avaient besoin d’un nouvel accord domestique En plus de cela, les mères d’enfants d’âge scolaire passaient près de 3,5 heures à des activités de développement avec leurs enfants d’âge primaire au cours d’une journée typique, contre un peu moins deux heures pour les pères. Les mères âgées de 30 ans avec des enfants plus jeunes – de moins de 5 ans – étaient encore plus occupées, passant deux fois plus de temps à interagir avec leurs enfants que leurs pères. leurs enfants devront s’ajuster à nouveau une fois que les écoles rouvriront et que le programme de congés diminuera. les pertes d’apprentissage sont bien prises en charge lorsque les écoles reviennent. »

Fun'Ethic Avoir 20 ans Huile Gourmande Bio 100ml La marque Fun'Ethic vous propose Avoir 20 Ans Huile Gourmande Bio pour les peaux de plus de 20 ans au parfum de noix de coco. Ce produit de la gamme 'avoir 20 ans' a été conçu pour hydrater la peau en profondeur. Composée notamment d'huile d'olive bio pour ses vertus éclatantes et associée à l'huile sèche de

DELTA PLUS Kit échaffaudage - ELARA190 taile S/M/L - DELTA PLUS Outillage Equipement de protection EPI Equipement antichute Harnais DELTA PLUS, Description Le produit Kit antichute prêt à l'emploi. Composition : 1 harnais 2 point d'accrochage (dorsal et sternal), 2 boucles de réglage, 2 plaques latérales de réglage. 1 antichute à absorbeur d'énergie avec longe

SIMONRACK Etabli 2 niv. plus tiroir 850 Kg L. 910 x Ht. 842 x P. 610 mm KIT Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Etabli SIMONRACK, Etabli de travail en métal avec 2 niveaux plus tiroir. Profils en métal avec assemblage sans vis. Etagère modulaire stable. Accroche murale non nécessaire. Hauteur : 842 mm. Longueur : 910 mm. Profondeur : 610 mm.