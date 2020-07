Comment les astronautes Demo-2 de la NASA feront un plongeon historique sur Terre

Un peu plus de 45 ans après que le dernier astronaute américain s’est éclaboussé dans l’océan, la NASA et son partenaire SpaceX s’apprêtent à débarquer à nouveau des astronautes dans la mer le 2 août.

L’agence a annoncé la semaine dernière que la mission d’équipage commercial Demo-2 de SpaceX, transportant les astronautes de la NASA Doug Hurley et Bob Behnken, devrait revenir sur Terre, s’écrasant dans l’océan près de la Floride dans l’un des sept sites d’atterrissage désignés. La mission devrait atterrir à 14 h 42 HAE (18 h 42 GMT), tant que les systèmes météorologiques et techniques coopèrent, La NASA a déclaré dans un communiqué .

La couverture sera diffusée sur la télévision de la NASA, les astronautes atterrissant dans l’un de ces endroits: au large des côtes de Pensacola, Tampa, Tallahassee, Panama City, Cap Canaveral, Daytona ou Jacksonville, a déclaré la NASA dans le même communiqué. Le temps de retour pour les astronautes prendra entre 6 et 30 heures, selon les zones exactes de désamarrage et d’amarrage choisies. Pour l’instant, la NASA et SpaceX prévoient de détacher Crew Dragon de la Station spatiale internationale à 19 h 34 HAE (23 h 34 GMT) le 1er août.

Le Demo-2splashdown sera un moment historique. D’une part, ce sera un moment de «retour vers le futur»: la dernière fois que les astronautes ont fait un atterrissage en mer, c’était le 24 juillet 1975 pour terminer le Projet de test Apollo-Soyouz entre les États-Unis et l’Union soviétique. L’atterrissage Demo-2 achèvera également la toute première mission d’essai d’équipage commercial et préparera la NASA aux vols opérationnels avec SpaceX; le prochain lancement est prévu pour septembre avec un équipage complet de quatre astronautes .

La projection inaugurera une nouvelle ère pour la NASA, qui a finalement (après plus d’une décennie de travail) une version du vaisseau spatial commercial de remplacement prêt à lancer des astronautes américains vers la Station spatiale internationale. SpaceX et un autre partenaire, Boeing, devraient remplacer en grande partie le vaisseau spatial Soyouz que les astronautes de la NASA utilisent depuis que le programme de navette spatiale de l’agence a arrêté les vols en 2011 pour accéder à la station spatiale.

Nous ne connaîtrons pas l’emplacement exact de l’arrosage avant environ deux jours avant l’atterrissage, NASA ajouté dans une fiche d’information , et la zone convenue sera confirmée à 6 heures et de nouveau à 2,5 heures avant le désamarrage. Si les conditions sont «no go» ou marginales sur le site d’atterrissage, le désamarrage se fera probablement de toute façon. La NASA et SpaceX continueront de surveiller à mesure que les astronautes se rapprochent de la Terre, car les conditions météorologiques peuvent changer rapidement et ils préfèrent conserver la possibilité d’éclabousser si possible.

Si les conditions ne sont finalement pas propices à un atterrissage, l’équipage a la possibilité de «lever» l’atterrissage pendant 24 à 48 heures et de rester dans l’espace à bord du Crew Ddragon Endeavour avant de faire une seconde tentative.

« Les emplacements Splashdown sont sélectionnés en utilisant des priorités définies, en commençant par la sélection d’une date et d’une heure de départ de la gare avec le nombre maximum de possibilités de retour dans des endroits géographiquement diversifiés pour se protéger des changements météorologiques », l’agence dit dans la fiche d’information . «Les équipes accordent également la priorité aux emplacements qui nécessitent le moins de temps entre le désamarrage et l’amarrage en fonction de la mécanique orbitale et des opportunités d’amarrage qui se produisent pendant la journée.»

Les paramètres de récupération dépendront de facteurs tels que la vitesse du vent (pas plus de 15 pieds, ou 4,5 mètres, par seconde), une pente des vagues océaniques de pas plus de sept degrés, la pluie, la foudre (qui ne peut pas se produire à moins de 10 miles ou 16 km ), la disponibilité des hélicoptères de récupération qui peuvent prendre les astronautes (les hélicoptères seront testés avant le déploiement), le tangage et le roulis du navire (qui ne doivent pas être supérieurs à quatre degrés), le plafond visible (pas moins de 500 pieds , ou 152 mètres) et la visibilité globale (pas moins d’un demi-mille, ou 0,8 km, en supposant des opérations de jour.)

Jalons de la mission

Voici les principaux jalons à attendre pour le splashdown, selon la NASA :

Une fois que le Crew Dragon Endeavour se sépare de la station spatiale, il effectuera deux minuscules brûlures de moteur pour s’éloigner en toute sécurité de la station. Ensuite, Endeavour effectuera quatre brûlures de départ plus longues qui le placeront sur un chemin pour la Terre. Quelques heures plus tard, en supposant que les conditions de splashdown semblent bonnes, Endeavour effectuera un « départ phasing burn » de six minutes pour le mettre sur l’orbite correcte pour sa zone de splashdown.

Ensuite, Endeavour lâchera son coffre, qui contient les panneaux solaires et d’autres équipements de l’engin spatial, pour dégager son bouclier thermique en vue de sa rentrée. Endeavour effectuera alors une «brûlure par désorbitation» et commencera sa plongée dans l’atmosphère terrestre, frappant l’air à une vitesse de 17 500 mph (28 000 km / h). Une panne de communication durera six minutes lorsque le bouclier thermique atteint des températures de 3 500 degrés Fahrenheit (1 900 degrés Celsius).

Une fois sorti de la pire des rentrées, Endeavour fera sauter deux parachutes de drogue à 18000 pieds (environ 5,5 km) d’altitude, ralentissant sa chute de 350 mph à 119 mph (560 km / h à 191 km / h). Trois parachutes principaux se déploieront lorsque Endeavour sera à environ 6 000 pieds (1,8 km) au-dessus du sol.

Le prochain sera splashdown. L’équipage sera pris en charge par l’un des deux navires de récupération, soit le Go Searcher ou le Go Navigator. Chaque navire aura plus de 40 membres du personnel de la NASA et de SpaceX à bord, y compris du personnel tel que des experts en récupération d’eau, des professionnels de la santé, des ingénieurs d’engins spatiaux et d’autres personnes spécialisées dans les opérations de récupération.

Le navire de récupération principal enverra deux navires plus petits avec du personnel SpaceX à bord. Un bateau s’assurera que la capsule ne fuit pas (le vaisseau spatial Mercury Liberty Bell 7 de la NASA a accidentellement coulé en 1961 et n’a été récupéré qu’en 1999.) Le bateau s’assurera également qu’il n’y a pas de vapeurs de propulseur pouvant mettre l’équipage en danger. Le deuxième bateau récupérera les parachutes qui devraient, à ce stade, flotter librement d’Endeavour dans l’eau.

Une fois que tout est fait, le navire de récupération principal se déplacera vers Endeavour et hisser le vaisseau spatial (avec l’équipage toujours à l’intérieur) sur le pont principal. Behnken et Hurley seront aidés par des professionnels de la santé immédiatement après leur arrivée, à la fois pour les contrôles médicaux de routine et pour sortir de leur vaisseau spatial. Si tout se passe comme prévu, l’équipage devrait être de retour sur le navire de récupération dans les 45 à 60 minutes suivant l’amerrissage.

Après avoir terminé leurs contrôles médicaux, Hurley et Behnken seront amenés à terre – soit par hélicoptère (pour six des sept zones de récupération) ou par navire de récupération (si l’équipage atterrit près de Cap Canaveral.) Cela prendra entre 10 minutes et 80 minutes. pour revenir sur la terre ferme, après quoi l’équipage montera à bord d’un avion de la NASA pour son retour à sa base d’origine à Houston. Il leur faudra au moins plusieurs semaines pour se remettre de leur séjour dans l’espace, ce qui est typique des équipages de retour qui restent en microgravité pendant des mois à la fois.

Endeavour empruntera un chemin distinct et se retrouvera en Floride pour l’inspection et le traitement de SpaceX. La certification du vaisseau spatial pour les missions opérationnelles prendra environ six semaines, après quoi la prochaine mission (Crew 1) sera autorisée pour le lancement en septembre.