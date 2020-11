The Orville: mise à jour sur les progrès de la saison 3 «Plus ambitieux»

Il y a rarement quelque chose qui Star Trek les fans aiment faire plus que parler (et argumenter) Star Trek, mais il y a une chose sur laquelle un nombre croissant d’entre eux sont d’accord: la lettre d’amour de Seth MacFarlane à Trek, L’Orville, s’est avéré étonnamment génial.

Guy de famille Le créateur MacFarlane a lancé sa série de comédie de science-fiction pour la première fois devant un public douteux en 2017, et après un départ bancal, elle a gagné une base de fans fidèles. MacFarlane s’était écrit un rôle principal en tant que capitaine du 25ème siècle, un vaisseau spatial d’exploration avec un équipage diversifié, et la série a souvent joué avec des épisodes autonomes de « l’histoire de la semaine » qui ressemblent davantage à La prochaine générationles jours de gloire que les goûts de Star Trek: Découverte, qui semblait plus intéressé à s’en tenir aux arcs d’une saison.

En effet, les deux émissions ont leurs mérites mais elles sont très différentes, et bien que Découverte a lancé une troisième saison sur CBS ces dernières semaines, L’Orville est absent de nos écrans depuis avril 2019 pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la série a été arrêtée par Hulu après l’acquisition de Fox par Disney, permettant à MacFarlane et à son équipe de consacrer plus de temps et d’énergie à la narration future – mais après avoir finalement commencé la production de la saison 3 en octobre de l’année dernière, le tournage a été interrompu car le l’industrie a fermé ses portes au cours des premiers mois de 2020, la saison 3 étant à mi-chemin.

En raison de règles de sécurité améliorées, terminer la saison 3 prendra probablement environ cinq mois aux acteurs et à l’équipe, et son nouveau lot de onze épisodes prolongés pourrait même ne pas commencer à diffuser avant la fin de 2021. Le TrekMovie fiable indique que le tournage devrait reprendre. en décembre, cependant, tout va bien.

