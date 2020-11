Robert Lewandowski et Pernille Harder remportent le Goal 50

L’attaquant Robert Lewandowski du Bayern Munich et l’attaquant Pernille Harder de Chelsea ont cette année la 13e édition de la Objectif 50 a gagné. Lewandowski s’est imposé contre Kevin De Bruyne de Manchester City et Lionel Messi, quadruple vainqueur du Goal 50, du FC Barcelone et a remporté le prix pour la première fois.

L’international polonais a marqué 55 buts en 47 matchs pour l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick lors de la triple saison historique 2019/20 du Bayern.

« Des récompenses comme celles-là comptent beaucoup pour moi. Bien sûr, le football est un sport d’équipe, mais ces titres individuels montrent que le travail que vous faites personnellement chaque jour est payant », a déclaré Lewandowski. Objectif-Interview, qui sortira intégralement le 11 novembre.

« Tant que vous jouez au football, vous devez rester affamé. Atteindre le sommet est difficile. Mais rester au sommet est encore plus difficile. À la fin de votre carrière, vous pouvez regarder en arrière et profiter des titres que vous avez remportés », a poursuivi Lewandowski. .

Lewandowski est l’un des six joueurs du Bayern à avoir figuré parmi les 25 meilleurs footballeurs masculins du Goal 50 de cette année. A ses côtés se trouvent Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Manuel Neuer et Alphonso Davies. Il en va de même pour Thiago Alcantara, qui a déménagé à Liverpool cet été.

Objectif 50: Les meilleurs footballeurs de 2020 dans le classement © imago images / Sven Simon 1/27 Chaque année, Goal sélectionne les 25 meilleurs footballeurs féminins et masculins dans le cadre de Goal 50. Outre le vainqueur Lewandowski, cinq autres Bavarois figurent parmi les 25 meilleurs hommes. Le classement en un coup d’œil. © imago images / LaPresse 2/27 Platz 25: Paulo Dybala (Juventus Turin) © imago images / Équipe 2 27/03 Rang 24: Jadon Sancho (Borussia Dortmund) © imago images / Colorsport 27/04 Platz 23: Jordan Henderson (FCLiverpool) © imago images / PA Images 5/27 Platz 22: Bruno Fernandes (Manchester United) © imago images / Poolfoto 27/06 21e place: Manuel Neuer (FC Bayern Munich) © imago images / Passion2Press 7/27 20e place: Alphonso Davies (FC Bayern Munich) © imago images / Sportimage 8/27 Platz 19: Ciro Immobile (Lazio Rom) © imago images / PA Images 9/27 Platz 18: Mohamed Salah (FC Liverpool) © imago images / Poolfoto 10/27 17e place: Erling Haaland (Borussia Dortmund) © imago images / Sven Simon 11/27 16e place: Serge Gnabry (FC Bayern Munich) © imago images / HochZwei / Syndication 12/27 Rang 15: Romelu Lukaku (Inter Milan) © imago images / Colorsport 13/27 Platz 14: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) © imago images / Gribaudi / ImagePhoto 14/27 Platz 13: Sergio Ramos (Real Madrid) © image / UCL Poolfoto 15/27 Rang 12: Thiago Alcantara (FC Bayern Munich et FC Liverpool) © imago images / ActionPictures 16/27 11e place: Joshua Kimmich (FC Bayern Munich) © imago images / Sportimage 17/27 Platz 10: Sadio Mane (FC Liverpool) © imago images / Poolfoto 18/27 9e place: Thomas Müller (FC Bayern Munich) © imago images / Alterphotos 19/27 8e place: Karim Benzema (Real Madrid) © imago images / Xinhua 20/27 Platz 7: Virgil van Dijk (FC Liverpool) © imago images / Depo Photos 21/27 Rang 6: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) © imago images / Insidefoto 22/27 Platz 5: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) © imago images / PanoramiC 23/27 Platz 4: Neymar (Paris Saint-Germain) © imago images / Alterphotos 24/27 3e place: Lionel Messi (FC Barcelone) © imago images / Sportimage 25/27 2e place: Kevin De Bruyne (Manchester City) © image / UCL Poolfoto 26/27 1ère place: Robert Lewandowski (FC Bayern Munich) © imago images / Poolfoto 27/27 Chez les femmes, Pernille Harder du VfL Wolfsburg a prévalu: le Danois a marqué 27 buts en 21 matchs avec Buli la saison dernière et a marqué le doublé avec le VfL. En finale de CL, elle a fait faillite contre Lyon – puis elle a déménagé à Chelsea.

Objectif 50: Pernille Harder succède à Megan Rapinoe

Chez les femmes, Harder a remporté le titre avec ses performances exceptionnelles pour le VfL Wolfsburg au cours de la saison 2019/20, succédant à Megan Rapinoe.

«C’est toujours agréable de recevoir des récompenses individuelles. Cela me montre que je suis sur la bonne voie», a déclaré Harder dans une interview avec Objectifaprès avoir battu de justesse l’attaquant d’Arsenal Vivianne Miedema.

Goal 50 est une récompense annuelle dans laquelle les 50 meilleurs joueurs sont honorés.

Les 25 meilleurs joueurs seront sélectionnés en fonction de leurs performances de l’année écoulée.

Ensuite, les rédacteurs en chef et les correspondants des 42 éditions Goal du monde entier votent, en tenant compte de la cohérence, des performances dans les matchs importants, de l’importance pour le football et des succès avec le club et l’équipe nationale.