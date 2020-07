The old guard : Charlize Theron a adoré les entrainements aux combats

Charlize Theron est l’actrice principale d’Hollywood pour les films d’action et d’aventure, son rôle dans Mad Max et le film emblématique «The Italian Job» l’ont classée dans la liste des dix meilleures actrices d’Hollywood.

Charlize est bien connue pour effectuer ses cascades et contenant cet enthousiasme, elle s’entraîne dans des formes d’art de combat qui améliorent bien ses performances dans ce film.

Le nouveau film signé Charlize est «The Old Guard», ce film est basé sur le roman graphique Greg Rucka, le film présente Charlize Theron dans le rôle d’Andy, le chef d’un groupe de mercenaires. Ce roman a gagné en popularité peu de temps après sa sortie, d’ailleurs, l’intrigue est similaire au genre de Charlize.

Un film bourré d’adrenaline



«Ils se battent pour ce qu’ils croient être le plus juste», explique Theron. C’est ce qu’ils font depuis des siècles depuis qu’ils sont immortels. Selon une interview de Charlize Theron, elle était très enthousiasmée par le film et l’attend avec impatience.

En raison de la mise en quarantaine, il y a eu une nouvelle demande de films car les gens veulent regarder de nouveaux contenus dans Netlfix et sur d’autres plateformes.

The Old Guard 2 : une suite et même une trilogie sur Netflix ? https://t.co/UJe1YHvJUu — Jérôme (@predator64tina) July 15, 2020

Par conséquent, l’activité cinématographique est à son apogée en ce moment, le seul problème est la production. En raison du confinement et de l’arrêt de la production des films, de nombreux projets ont été arrêtés.

Une reprise en douceur

Finalement, toute la production a commencé à tourner et maintenant quelques nouveaux films comme «The Umbrella Academy», «Cursed», «Down to Earth with Zac Efron» et plus de titres arrivent ce mois-ci.



Synopsis de The old guard : Un responsable pharmaceutique (Harry Melling) tente de les kidnapper et d’étudier leur ADN (car Theron et son équipe sont immortels), ce qui conduit à des scènes de combat passionnantes qui ont marqué Charlize Theron.

Avant le début du tournage, «je me suis entraînée cinq jours par semaine pendant quatre mois», dit-elle. Cela se voit énormément à l’écran.



