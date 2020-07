Serie A : l’AC Milan veut impérativement signer Szoboszlai

Selon Sportitalia, Milan « essaie de conclure » un accord pour Szoboszlai, suivant les instructions du futur manager du club Ralf Rangnick. Rangnick est pleinement conscient du potentiel de ce jeune homme de 19 ans, étant donné qu’il est actuellement à la tête du département sport et développement de Red Bull.

Le Hongrois peut également être acheté à un prix équitable, sa clause de libération étant fixée à 25 millions d’euros. Calciomercato.com a mis en place une ligne similaire, que les Rossoneri « recherchent » actuellement pour un accord avec le joueur.

📰Antonio Vitiello: Szoboszlai has been a target for months for AC Milan. Something is still missing to close the deal but there are continuous talks between the player and Ralf Rangnick.

