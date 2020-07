‘The New Mutants’ conserve sa date de sortie d’août

« The New Mutants » est le seul film que Disney ou Marvel ont apporté [email protected], mais l’entrée finale longtemps retardée dans la franchise «X-Men» de Fox – qui a encore été retardée en raison de la pandémie de coronavirus – s’en tient à sa date de sortie actuelle du 28 août. Du moins pour le moment.

Le panel du film s’est ouvert en notant ses nombreuses dates de sortie annulées, de 2018 à maintenant, se terminant par une carte mentionnant cette date du 28 août et une note: «Croisons les doigts». Le film est donc toujours prévu pour une sortie en salles. De nombreux fans ont émis l’hypothèse que « The New Mutants » recevait un panneau Comic-Con pour annoncer une sortie en streaming, mais il semble que cela s’est avéré incorrect.

Juste au moment où le panel devait commencer, Disney a annoncé un remaniement majeur de son calendrier de sortie, le studio retirant complètement «Mulan» – qui était prévu pour le 21 août – de l’ardoise. Mais « New Mutants » n’a pas du tout été mentionné – ni aucun autre film Marvel.

Bien que Disney ait déplacé quelques films prévus pour la sortie en salles vers son service de streaming Disney +, comme «Artemis Fowl», et d’autres studios ont également envoyé une partie de ses plats familiaux en streaming, comme «Trolls: World Tour» d’Universal et Warner Bros ‘» Scoob !, ”peu d’autres films ont fait ce saut.

«The New Mutants» devait initialement sortir il y a plus de deux ans, en avril 2018, mais a été repoussé à plusieurs reprises lorsque le film a été retravaillé. C’était le début prévu d’une nouvelle sous-franchise pour la marque «X-Men» de Fox, mais avec les retards et la fusion de Disney avec Fox, il est probable que «The New Mutants» devra rester autonome à la fin d’une époque dans la réalisation de films de bandes dessinées à gros budget.

En rupture avec la plupart des films Marvel modernes, «The New Mutants» a été construit comme un film d’horreur. Il raconte l’histoire d’un quintet de mutants qui s’échappent d’une installation secrète tout en essayant de donner un sens à leurs capacités et à leur passé.

« The New Mutants » est réalisé par Josh Boone, avec un scénario de Boone et Knate Lee. Le film met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Alice Braga, Charlie Heaton, Blu Hunt et Henry Zaga.