L’ancien secrétaire général du travail, Lord McNicol, lance une offre légale sur le rapport sur l’antisémitisme du parti

L’ancien secrétaire général du Travail engage une action en justice contre le parti pour un rapport divulgué sur sa gestion de l’antisémitisme.Lord McNicol de West Kilbride est l’une des 32 personnes poursuivant le Parti travailliste pour des allégations dans le document controversé qui revendiquait le factionnalisme Le parti avait sapé les efforts de Jeremy Corbyn pour éradiquer l’antisémitisme.La nouvelle survient juste un jour après que le parti travailliste ait été à nouveau englouti par des luttes intestines amères après que M. Corbyn ait attaqué la décision du chef du parti Sir Keir Starmer de s’excuser auprès de sept lanceurs d’alerte impliqués dans un panorama de la BBC. La lettre d’information d’i politique a coupé le bruit Rapport de fuite Mark Lewis, un associé chez Patron Law, a révélé que si l’affaire de diffamation concernant le programme Panorama avait été réglée, il a maintenant reçu pour instruction de poursuivre les travaillistes à la suite du rapport de fuite sur l’antisémitisme.Le rapport, qui fait maintenant l’objet d’une enquête indépendante, c a déclaré que des responsables opposés à M. Corbyn avaient tenté de «saboter» ses tentatives pour maîtriser l’antisémitisme au sein du parti et avaient travaillé contre lui lors des élections générales de 2017. M. Lewis a déclaré à BBC Newsnight: «Il y a 32 personnes qui ont donné des instructions moi d’agir. «Leurs actions concernent les violations de données, l’utilisation abusive d’informations privées, les diffamations. C’est comme une question d’examen pour un avocat en diffamation pour les examiner et voir combien de réclamations vous pouvez trouver. »Sir Keir Starmer (Photo: PA) Il a dit que Lord McNicol était l’une des personnes qui agissent et qui a été nommée dans le rapport, ajoutant qu’il a été «blâmé pour des choses qui ne se sont tout simplement pas produites». L’affaire judiciaire est susceptible d’être une distraction supplémentaire pour Sir Keir, qui tente de se distancier du parti travailliste de M. Corbyn, insistant cette semaine: Le Parti travailliste est sous une nouvelle direction. »L’action en justice initiale faisait suite à une émission de Panorama en juillet 2019 intitulée« Le travail est-il antisémite? » Katherine Buckingham, Michael Creighton, Samuel Matthews, Daniel Hogan, Louise Withers Green, Martha Robinson et Benjamin Westerman étaient tous préoccupés par le «manque d’engagement» du parti travailliste pour enquêter correctement sur l’antisémitisme, a déclaré la Haute Cour. , William Bennett QC, a déclaré que le parti travailliste avait accusé les dénonciateurs d’avoir agi de «mauvaise foi … avec l’intention de nuire au parti travailliste» – ce qui, selon lui, était «faux et diffamatoire». Le procès et le règlement auraient coûté au Le Parti travailliste d’environ 1 million de livres sterling en dommages et intérêts.M. Corbyn fait maintenant face à de nouvelles poursuites judiciaires après que le journaliste de Panorama, John Ware, ait ordonné à M. Lewis de poursuivre une affaire contre l’ancien dirigeant travailliste à la suite de ses commentaires sur les excuses et le règlement.

Avit Gants de travail, enduit en PU, taille: L - Lot de 8 En nylon, sans couture, enduit en PU sur la paume et les doigts, résistant à l'usure, convient pour une utilisation générale, couleur: blanc - Offre exclusivement réservée aux professionnels

Avit Gants de travail, enduit en nitrile, taille: L - Lot de 7 En nylon, sans couture, enduit en nitrile sur la paume et les doigts, résistant à l'usure et imperméable, couleur: gris / noir - Offre exclusivement réservée aux professionnels

Franz mensch Gant de travail ULTRA FLEX HAND, L - Lot de 24 Gant en nylon, blanc, maille fine avec revêtement en PU sur la paume & les bouts des doigts, longueur: 260 mm, bonne prise en main à sec, respirant en paquet de 12 paires - Offre exclusivement réservée aux professionnels