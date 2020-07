Twitch accueillera une vitrine de jeux indépendants pendant le Summer Game Fest

Twitch poursuit sa célébration du Summer Game Fest la semaine prochaine avec une vitrine dédiée aux jeux créés par des développeurs indépendants, a annoncé aujourd’hui la plateforme de streaming.

À partir de 15h CT le mardi 28 juillet, l’événement présentera neuf jeux différents sur lesquels divers développeurs indépendants travaillent, certains devant sortir plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

Certains des développeurs impliqués incluent Unspeakable Pixels, The Game Bakers, Atomic Wold & L. INC, Canadapt Studio, Stumbling Cat, Vivid Foundry et Different Tales.

La pandémie COVID-19 déjouant de nombreux projets de conventions et d’événements, comme l’Electronic Entertainment Expo, qui donnent généralement aux développeurs une chance de parler aux consommateurs potentiels, la vitrine de Twitch donnera aux joueurs la possibilité de trouver des «joyaux cachés» sur le Twitch Gaming officiel canal.

Quelques-uns des titres qui passeront un peu de temps à l’honneur comprennent Batbarian: Testament des Primordiaux, Havre, Libéré, Néoantigène, Des noisettes, Potions: une histoire curieuse, État de réconfort, Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest, et Histoire de jardin.

La vitrine fait partie du plus grand Summer Game Fest qui, en quelque sorte, sert de remplacement à l’E3. Le festival en ligne devrait s’étendre de mai à août, avec presque tous les grands éditeurs impliqués à un certain titre.

Parmi les autres événements qui ont déjà eu lieu dans le cadre du Summer Game Fest, citons le PC Gaming Show 2020 ainsi que des émissions en streaming sur la PlayStation 5, VALORANT, League of Legendset Ubisoft. De plus, Microsoft a organisé aujourd’hui son Xbox Games Showcase dans le cadre de l’événement, attirant plus de deux millions de téléspectateurs.