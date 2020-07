La mise à jour multijoueur gratuite Tetris Effect Connected arrive à l’été 2021

Effet Tetris est l’un des meilleurs jeux de la génération PlayStation 4, point final. Une combinaison fascinante de vue, de son et de réalité virtuelle, la seule chose pour laquelle la plupart des fans et des critiques ont frappé le jeu de puzzle primé était un manque de multijoueur, un Tetris tradition. Cette tradition se poursuivra (éventuellement) pour les fans de PlayStation 4 avec le gratuit Effet Tetris: connecté mise à jour à venir l’été 2021 apportera des manigances multijoueurs sur les rives de Tetris, mais pas avant que la foule Xbox et PC n’obtienne une petite fenêtre d’exclusivité pour la mise à jour. Annoncé aujourd’hui lors de la vitrine des jeux Microsoft Xbox Series X, la version Xbox Series X, Xbox One et PC du jeu sortira pendant les vacances 2020. Voici la bande-annonce, et excusez-moi pendant que j’essaie de ne pas pleurer ouvertement en entendant les paroles de « Je suis à toi pour toujours. »

L’éditeur de jeux Enhance appelle Connected la «version 2.0 de Effet Tetris, » et la description semble appropriée car la mise à jour apporte des visuels améliorés ainsi que le nouveau composant multijoueur manifestement présenté dans la bande-annonce. Les nouveaux ajouts au jeu incluent la coopération et le multijoueur compétitif. Jusqu’à trois joueurs locaux ou en ligne peuvent participer à l’action de déplacement de blocs, mais elle peut également être jouée avec des partenaires contrôlés par ordinateur. Les modes compétitifs permettent à deux joueurs de jouer dans des modes classés et non classés local et en ligne, et les versions Xbox et PC proposeront un jeu croisé. Aucun mot pour le moment sur l’inclusion de PS4 (ou PSVR, d’ailleurs) dans cette équation.

Venant d’une exclusivité PlayStation une fois, il est un peu étrange de voir Microsoft obtenir la fenêtre d’exclusivité chronométrée pour la mise à jour. Avec le moindre espoir, cela signifie que les fans peuvent s’attendre à ce qu’une version améliorée de la PS5 fasse son apparition à la même époque l’année prochaine et toute la conversation sera sans objet. Jusque-là, je continuerai simplement à brouiller sur la bande son et à envisager de sortir mon PSVR de son hibernation pour un autre Effet Tetris faire le tour.

Effet Tetris: connecté à venir sous forme de mise à jour gratuite de Effet Tetris en été 2021.