The Mysterious Benedict Society: Ryan Hurst et 7 autres se joignent à la série Hulu

Ryan Hurst (Les morts qui marchent), Kristen Schaal (Le dernier homme sur terre), MaameYaa Boafo (Bluff City Law), Gia Sandhu (Une simple faveur), Mystic Inscho (Ecole du rock), Emmy DeOliveira (Enseignants), Seth Carr (Panthère noire), et Marta Timofeeva (Psikhologini) devraient rejoindre le casting de la prochaine série d’adaptation de Hulu de Trenton Lee Stewartle roman de The Mysterious Benedict Society. Les huit acteurs rejoignent un acteur annoncé précédemment Tony Hale (Veep), qui jouera le double rôle de M. Benedict et de son frère jumeau, M. Curtain. Adapté pour la télévision par Matt Manfredi et Phil Hay, avec Darren Swimmer et Todd Slavkin servant de showrunners, la série se concentre sur quatre orphelins surdoués (Inscho, DeOliveira, Carr et Timofeeva) qui sont recrutés par un bienfaiteur excentrique (Hale) pour une mission secrète. Envoyé sous couverture dans un pensionnat connu sous le nom d’Institut, le quatuor doit former sa propre sorte de famille pour déjouer un complot néfaste aux ramifications mondiales.

Hurst’s Milligan est un surveillant impassible de la Mysterious Benedict Society qui, malgré sa stature imposante, n’est pas tellement effrayant que c’est un personnage triste et distant. Le numéro deux de Schaal a la finesse et la précision d’un crayon bien aiguisé. Avec une aura excentrique pour elle, vive et directe, elle est l’un des fidèles lieutenants de M. Benedict. Rhonda de Boafo est l’autre lieutenant de confiance de M. Benedict. Rhonda est charmante et extravertie, une guerrière joyeuse avec une attitude positive. Reynie Muldoon d’Inscho est courageux, de bon cœur et un garçon avec une intelligence exceptionnelle, mais il est vraiment humble. Devoir, poli et déterminé à toujours faire la bonne chose, il apparaît comme un leader calme et raisonnable. Kate Weatherall de DeOliveira est une enfant ingénieuse et athlétique. Née utilisatrice d’outils, elle a une étrange impression de la façon dont les choses vont ensemble. Remarquablement intelligente et extrêmement autonome, Kate peut être émotionnellement gardée.

George « Sticky » Washington de Carr est un petit enfant profondément fidèle. Sticky est un peu timide et vulnérable, souffrant d’une grave anxiété. Sticky n’est peut-être pas le plus athlétique du groupe, même un peu maladroit, mais il possède un vaste réservoir de connaissances. Des informations étranges «collent» à son cerveau. La Constance Contraire de Timofeeva est décrite comme un véritable original, un minuscule, minuscule fille avec une énorme puce sur son épaule. Constance a un fusible remarquablement court et d’une manière spectaculairement insolente. Rebelle née contre l’autorité et la civilité, Constance est un contre-courant, un briseur de règles et une bouche intelligente et provocante. Mme Perumal de Sandhu est la tutrice de Reynie à l’orphelinat. Ingénieuse et déterminée, Mme Perumal veut désespérément que Reynie ait une chance de vivre mieux.

Manfredi, Hay, Swimmer et Slavkin s’apprêtent à produire en collaboration avec Jamie Tarses et Karen Kehela Sherwood. Sonar Entertainment a développé le projet et réalisera la production exécutive, avec la production de 20th Century Fox Television. Publié pour la première fois en 2007, The Mysterious Benedict Society serait suivi de deux suites: 2008 La mystérieuse Benedict Society et le périlleux voyage et 2009 La mystérieuse société Benoît et le dilemme du prisonnier.

