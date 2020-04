Maruti Vitara Brezza entre en Fiat Punto à 80 km / h

C’est dans des accidents comme ceux-ci que nous réalisons vraiment l’importance des caractéristiques de sécurité comme nous pouvons le voir avec la Fiat Punto et Maruti Suzuki Vitara Brezza ici.

La sécurité dans les voitures est très sous-estimée en Inde et si l’on considère le nombre d’accidents de la route dans le pays, il est vraiment surprenant de constater que nos normes de sécurité sont toujours aussi médiocres. Mais cette histoire ne met pas en évidence les mauvaises normes de sécurité dans nos voitures. Au lieu de cela, nous avons ici un exemple de la façon dont les voitures bien construites peuvent sauver des vies et de l’importance des fonctionnalités de sécurité avancées. Sur la photo ci-dessous, les conséquences d’une Maruti Suzuki Vitara Brezza enfonçant dans Fiat Punto à des vitesses de 80 km / h.

Maruti Suzuki Vitara Brezza frappe Fiat Punto à 80 km / h, l’importance de la sécurité et des caractéristiques mises en évidence.

Fiat est extrêmement bien connu pour sa qualité de construction solide et le Punto ne faisait pas exception. Cette Punto a été frappée de plein fouet par la Vitara Brezza sur les côtés à des vitesses de 80 km / h. C’est vraiment remarquable de voir à quel point le Punto présente des dommages sur le panneau de carrosserie mais aucun dommage structurel. Vous pouvez voir sur les images que le montant A et le montant B sont complètement intacts et même la lunette arrière n’a pas éclaté. Cela montre vraiment la qualité de construction solide et la rigidité structurelle du Punto. Et cette berline est d’une époque où les normes de sécurité étaient encore pires que maintenant.

Les deux voitures ont relativement bien émergé de l’accident.

En ce qui concerne le Vitara Brezza, bien qu’il semble très endommagé, il a également très bien résisté à l’accident. La partie frontale d’une voiture est conçue pour être une zone de décomposition afin qu’en cas d’accident, la force de l’impact puisse être répartie de manière plus uniforme et plus efficace. Et c’est exactement ce qui s’est passé ici. Le pare-chocs avant, les ailes et même le capot se sont effondrés sous l’impact, mais les montants A et même le pare-brise de la Vitara Brezza sont parfaitement bien.

Les occupants des deux voitures étaient également en sécurité après l’incident.

L’habitacle part essentiellement du montant A et si votre montant A ne subit aucune défaillance structurelle en cas de choc frontal, vous serez relativement en sécurité dans votre voiture. De plus, comme vous pouvez le voir sur les images, cette Vitara Brezza est équipée de deux airbags frontaux et c’est ce qui a vraiment sauvé les occupants de la Brezza. Les coussins gonflables sont une fonction qui sauve des vies et aucun acheteur ne devrait la désactiver pour économiser de l’argent. Cela vous sauvera peut-être la vie dans des circonstances similaires.

Le Vitara Brezza obtient une cote de sécurité 4 étoiles de Global NCAP et cela parle de lui-même dans l’image ci-dessus. Mais vous seriez surpris de savoir que la Punto a reçu une cote de sécurité de 0 de l’Euro NCAP lors de son dernier test en 2017. Vous seriez encore plus surpris de savoir que la Punto a été l’une des premières voitures à recevoir un 5- étoiles de l’Euro NCAP lors de son lancement en 2005. Malheureusement, la Punto était une voiture vieillissante et les normes de tests de collision ont elles-mêmes fait du chemin depuis 2005. Néanmoins, la qualité de construction solide a tenu bon dans cet accident illustré ci-dessus. Les occupants des deux voitures étaient en sécurité après l’incident.