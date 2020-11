‘The Morning Show’, ‘Tiger’, ‘Baby God’, ‘Emily in Paris’ et plus – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

La série AppleTV + Le spectacle du matin a trouvé un nouvel acteur

a trouvé un nouvel acteur Regardez la bande-annonce de HBO tigre , relatant l’ascension et la chute de l’icône du golf Tiger Woods

, relatant l’ascension et la chute de l’icône du golf Emily à Paris obtient une deuxième saison sur Netflix

obtient une deuxième saison sur Netflix Si vous aimez le comédien Jeff Dunham , nous avons de très bonnes nouvelles

, nous avons de très bonnes nouvelles Maîtres LEGO revient à Fox pour la saison 2

revient à Fox pour la saison 2 Et plus!

Plus tôt ce matin, je pensais à la façon dont j’ai vraiment manqué de regarder Hasan Minhaj depuis sa série Netflix, acte patriote, a été annulé. Heureusement, il revient au petit écran: Minhaj a rejoint Le spectacle du matin saison 2 dans un rôle récurrent, jouant « Eric, une étoile montante charismatique qui rejoint l’équipe du Morning Show. » Félicitations à lui, et je suis ravi de voir à quoi ressemble ce spectacle avec son énergie secouée.

Will Arnett retournera à l’hôte et produira Maîtres LEGO saison 2, qui sortira en 2021 et «mettra en vedette des candidats encore plus talentueux et encore plus LEGO défis que jamais, mettant leur LEGO– développer les compétences à l’épreuve ultime.

Emily à Paris reviendra pour la saison 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz – Netflix (@netflix) 11 novembre 2020

Tout se passe, les gens: Emily à Paris revient officiellement pour une autre saison sur Netflix. Je n’ai pas vu cette émission, et dans ma propre bulle de médias sociaux, je n’ai en fait vu que des gens parler de regarder la haine. Alors… peut-être devrions-nous tous passer plus de temps à parler des émissions que nous apprécions activement que de celles que nous détestons? Juste une pensée!

Si vous êtes d’humeur pour un divertissement léger, que diriez-vous du nouveau documentaire de HBO Bébé Dieu? Je plaisante, bien sûr – cela ressemble à des trucs absolument déchirants et horribles, et c’est à peu près aussi éloigné du «divertissement léger» que possible. Si vous êtes intéressé à le vérifier, cependant, il frappe HBO sur 2 décembre, 2020.

tigre, un documentaire en deux parties sur l’éducation, la renommée extrême, la chute d’une épave de train et peut-être le retour rédempteur du golfeur Tiger Woods, arrive sur HBO en janvier de 2021.

Plus tôt cette semaine, Comedy Central a annoncé la sortie de trois nouvelles émissions spéciales du comédien et ventriloque Jeff Dunham, dont Offre spéciale de vacances de dernière minute en cas de pandémie de Jeff Dunham, totalement inédite, qui débute sur 27 novembre, 2020 et sera composé de «presque 100% de matériaux neufs, non testés ou testés». Les deux autres spéciaux sont actuellement sans titre et seront publiés dans le courant 2021.

