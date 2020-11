Un expert de la BBC exhorte Liverpool à acheter un défenseur de la «  liste A  » basé en Europe dont «  ne vaut pas une somme énorme  » – .

in

Photo par Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

Don Hutchison a exhorté Liverpool à faire pression pour la signature de Dayot Upamecano et a déclaré que sa « clause de rachat de 40 millions de livres sterling » n’était « pas une énorme somme d’argent », comme il l’a dit à ESPN.

Le spécialiste de la BBC a également déclaré que l’achat d’un « demi-centre de liste A » de son calibre ajouterait également « cette qualité » à la ligne de fond de Liverpool lorsque Virgil van Dijk et Joe Gomez reviendraient d’une blessure.

Cela a été une période torride pour les champions d’Angleterre hors du terrain, avec des blessures à divers joueurs de la première équipe et un certain nombre d’entre eux devant également s’isoler, le dernier étant Mo Salah.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Hutchison a partagé ses réflexions sur qui Jurgen Klopp devrait acheter lorsque la fenêtre se réouvrira au Nouvel An et Upamecano était un nom qu’il a lancé directement dans le ring.

« Je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que la clause de rachat d’Upamecano à Leipzig est de 40 millions de livres sterling », a déclaré Hutchison. «Donc, ce n’est pas [worth] une énorme somme d’argent pour un si jeune talent.

«Koulibaly est toujours à Naples, qui est évalué à environ 60 millions de livres sterling. Je pense que ce qu’il fait pousse vraiment Liverpool sur le marché des transferts pour acheter un demi-centre de liste A.

« Donc, quand Joe Gomez est de retour et Virgil van Dijk est de retour, ils ont toujours cette qualité et alors l’équipe de là-bas ne sera que plus forte. »

Les trophées de Liverpool sous Jurgen Klopp

Ligue des champions 2018/19 Super Coupe de l’UEFA 2019 Coupe du monde des clubs de la FIFA 2019 première ligue 2019/20

Cela a été une période de six semaines assez inoubliable pour ceux du Merseyside et ils espèrent que c’est la fin de leur malchance.

Mais ce qui devient intéressant maintenant, c’est la façon dont le conseil d’administration de Liverpool, généralement fort et productif, gère la fenêtre de transfert de janvier et tente d’acquérir cette moitié centrale.

Ceux de l’extérieur savent bien que les Reds voudront désespérément faire appel à un défenseur, et étant donné qu’il s’agit de Liverpool, au moins 10 millions de livres supplémentaires seront ajoutés au (x) joueur (s) qu’ils ciblent.

