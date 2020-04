The Haunting of Hill House saison 2 Date de sortie prévue, intrigue, distribution et détail de la bande-annonce

– Publicité –



The Haunting of Bly Manor arrive sur Netflix en 2020. Voici tout ce que nous savons à ce jour… comme la date de sortie la plus importante. La hantise de tous Bly Manor a terminé la fabrication et peut prendre des mois avant de retomber dans nos vies. Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, ainsi que Kate Siegel seront tous de retour pour le prochain chapitre de l’émission d’anthologie Netflix, prévue pour 2020.

En observant la popularité de cette histoire tordue derrière la famille Crain, il y avait beaucoup de spéculations sur la réunification de la série pour une autre sortie, cependant, en février 2019, Netflix a fait ce qu’il fallait et a relancé Hill House pour une autre saison.

– Publicité –

Hill House reviendra pour un tout nouveau chapitre dans une anthologie – avec un autre nom et motif. La deuxième saison sera désormais connue sous le nom de The Haunting of Bly Manor et comprendra une toute nouvelle histoire basée sur The Turn of the Screw. Le casting, cependant, restera un peu le même avec une poignée de stars de Hill House de retour.

Alors, que peuvent attendre les téléspectateurs de Bly Manor? Quand Bly Manor commence-t-il et qui reviendra pour la prochaine saison de l’anthologie?

Quand sortira The Haunting of Bly Manor Saison 2?

The Haunting of all Bly Manor arrive sur Netflix en 2020.

En adhérant aux fermetures de la création de Netflix au milieu de la crise du coronavirus, le manager Mike Flanagan a révélé que Bly Manor avait terminé le tournage avant le verrouillage afin que la saison ne soit pas retardée.

Flanagan a écrit: «Toujours au programme, nous avons terminé avant la fermeture et la post-production s’est poursuivie depuis chez nous. Le spectacle prend forme, j’en suis ravi. Pour le moment aucune raison de croire qu’il sera repoussé. @netflix annoncera que la date de lancement sera prête. »

De quoi parle Bly Manor?

Bly Manor sera basé sur la nouvelle d’Henry James, The Turn of The Screw, sur une gouvernante aidant à élever deux enfants. Le tour de la vis est un conte de fantômes écrit à partir de la fin des années 1800, cependant, il est incertain si Bly Manor sera une interprétation contemporaine ou s’il sera également mis à partir des années 1800.

Le tour de la vis a été adapté à plusieurs reprises au fil des ans, notamment dans le film The Innocents (1961).

The Haunting of all Bly Manor est la prochaine histoire de l ‘«univers Haunting», la plus ancienne étant The Haunting of Hill House.

Qui reviendra dans la saison 2 de The Haunting of Hill House?

Oliver Jackson-Cohen, Victoria Pedretti, Henry Thomas et Kate Siegel sont vérifiés pour revenir dans de nouvelles fonctions.

Victoria jouera Dani et Olivier et Peter joueront avec. Bien que les deux n’aient pas divulgué beaucoup de choses sur leurs fonctions, Oliver a prédit à Peter « un charmant jeune homme ».

Quant à Victoria Pedretti, elle interprètera Dani « une gouvernante qui gère 2 enfants très insolites ». Compte tenu de la terreur de The Haunting of Hill House, nous imaginons que ces enfants ne seront pas totalement normaux.

Henry Thomas (qui a joué avec le jeune Hugh Crain dans THoHH) cède la place à l’anthologie, tout comme Kate Siegel (Theo Crain). Catherine Parker (The Haunting of Hill House), T’Nia Miller (Years and Years), Rahul Kohli (iZombie), Amelia Eve (The Haunting of Hill House) ont également rejoint le casting à des fonctions non précisées.

Benjamin Ainsworth et Amelie Smith (Eastenders) joueront les enfants, Miles et Flora, respectivement.

Haunting of Bly Manor: les remorques de l’an 2 de Hill House

Soyez patients, les hommes. Il n’y a pas encore de remorque Bly Manor. La production de Bly Manor n’est terminée que récemment et l’année entière est toujours en cours.

Lorsque vous si les remorques apparaissent mais, nous mettrons à jour.

Nous n’avons pas trop d’informations sur la saison à venir, mais le réalisateur Mike Flanagan a constaté que beaucoup plus de fantômes cachés ont déjà été discutés. Nous sommes prêts.

– Publicité –