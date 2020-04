Dans les années 2000, Hyundai s’est amusée à conduire, des voitures pratiques et luxueuses en vente. Voici une liste des 5 meilleures voitures du constructeur sud-coréen.

À l’époque, Hyundai a lancé de nombreuses voitures excitantes qui étaient un peu en avance sur leur temps. Emballées avec un luxe immense, un côté pratique et un quotient amusant à conduire, ces voitures manquent maintenant beaucoup aux amateurs d’automobiles. C’était l’époque où Hyundai proposait toujours un design original et des voitures hors du commun.

Cependant, une chose est restée constante au cours de ces années. Hyundai fabrique toutes les voitures équipées de nombreuses fonctionnalités de premier plan, ce qui en fait les voitures les plus riches en fonctionnalités de leur segment. Alors, voici les 5 meilleures voitures Hyundai qui n’auraient peut-être pas réussi à l’époque, mais les gens en ont envie maintenant.

Top 5 des vieilles voitures Hyundai que nous aimerions revoir

1. Hyundai Getz – 2004 à 2009

Getz était l’une des premières écoutilles chaudes du pays. Son prix était d’environ Rs 5 Lakhs, mais il est venu avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Hyundai a proposé Getz pour une économie de carburant et une conduite amusante. Trois options de moteur comprenaient une essence 1,1 litre, une essence 1,4 litre et un moteur diesel 1,5 litre. Le 1.4 essence produit 83 PS tandis que le diesel laisse sortir 110 PS et 240 Nm.

2. Hyundai Sonata – 2001 à 2014

À l’époque, la Sonate peinte en or était un charmeur pour les yeux et une fascination pour chaque acheteur de la classe moyenne. Avec son prix allant jusqu’à Rs 18 Lakhs à l’époque, elle était ultra-luxueuse et pouvait être comparée aux voitures haut de gamme. Le plaisir de conduire était également présent grâce à son moteur V6 de 2,7 litres produisant 166 ch! Nous avons obtenu trois générations de la Sonata jusqu’à ce que la société l’abandonne complètement en 2014.

3. Hyundai Accent Viva – 2001 à 2007

L’accent d’origine est toujours vu sillonnant les routes. Cependant, l’une des voitures Hyundai les plus rares est l’Accent Viva. La version à hayon de la berline ordinaire a été considérée comme une alternative plus sportive à l’accent normal. C’était une berline de 4,2 mètres de long qui était vendue juste en dessous de Rs 7 Lakhs.

4. Hyundai Terracan – 2003 à 2007

Qui peut oublier ce monstre d’une chose? Au prix de Rs 20 Lakhs, Terracan était la réponse de Hyundai à Mitsubishi Pajero. C’était un SUV du segment D qui était très capable et super luxueux. Terracan est venu avec l’option 4WD et un moteur turbo-diesel assoiffé de 2,9 litres. Cependant, il a été interrompu en seulement quatre ans après son lancement en raison de prix élevés.

5. Hyundai Tucson de première génération – 2005 à 2009

Bien que nous ayons toujours le Tucson en Inde, le modèle de première génération était le plus beau de tous. C’était un soft-roader de luxe qui était bien en avance sur son temps. Il était moins cher que Terracan, à environ Rs 16 Lakhs. Tucson a été l’une des premières voitures Hyundai à proposer également une boîte de vitesses automatique en option.