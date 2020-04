Quand Elite Season 4 sortira-t-il sur Netflix? – Le casting et les détails du complot

– Publicité –



La saison 4 d’élite sur Netflix a été annoncée, donc définitivement la saison 4 sera publiée sous peu sur Netflix. Elite Season 3 vient peut-être de sortir, mais les fans implorent déjà Netflix de publier la saison 4 du thriller pour adolescents.

Au moment où l’émission à succès espagnole est sortie en 2018, les gens du monde entier ont été instantanément saisis par le meurtre de Marina ainsi que la pièce qui l’a suivi. Depuis lors, la série nous a donné beaucoup plus de scandales et la saison 3 semble bien clore la situation alors que nous découvrons qui a tué Polo.

Bien que la saison 4 n’ait pas encore été renouvelée, la popularité de la série en est certaine. Les acteurs Miguel Bernardeu (Guzmán) et Itzan Escamilla (Samuel) ont déjà taquiné la saison 4 sur les sites sociaux.

Y aura-t-il une saison Elite 4?

– Publicité –

Dans l’état actuel des choses, Netflix n’a pas officiellement relancé Elite pour une quatrième saison. Mais, les fans peuvent se détendre un peu car, en janvier, le site de presse espagnol populaire Bluper a noté que les saisons Elite 4 et 5 étaient déjà en production chez Netflix. Pour le dire différemment, il semble que nous ayons beaucoup plus d’élite à attendre plus tard.

Quand Elite 4 sortira-t-il sur Netflix?

Encore une fois, il n’y a pas encore d’informations officielles concernant la date de sortie de la saison 4 d’élite. La saison 1 est sortie le 5 octobre 2018, l’année 2 est sortie le 6 septembre 2019 et l’année 3 a chuté en 2020 le 13 mars. Étant donné la diversité de toutes les dates de sortie ont été jusqu’à présent, on ne sait pas avec certitude quand la saison 4 sortira.

Étant donné qu’il est censément en production, l’année 4 pourrait être publiée au printemps ou en automne cette année avec huit épisodes tout comme les saisons précédentes et la cinquième année pourrait suivre peu de temps après.

Cela dit, en raison de l’épidémie de coronavirus qui a interrompu la production de nombreuses séries, il est possible que le tournage d’Elite an 4 soit sérieusement retardé. On ne sait pas exactement quand la saison 4 commencera le tournage.

Qui sera dans le casting de la saison 4 d’Elite?

Avant la sortie de Elite 3, les actrices et les acteurs ont démontré que la quatrième année comportera un tout nouveau casting. Dans un film sur l’année 3, Georgina Amorós (Cayetana) a expliqué: «C’est une saison où le vélo est terminé. Un autre commence ». Alvaró Rico (Polo) a également vérifié: « C’est la fin définitive de la croissance des personnages »

La nouvelle est venue après que Fuera de collection a rapporté que Elite saison 3 serait la dernière saison avec le casting principal et l’année 4 aura un tout nouveau casting très similaire au drame britannique pour adolescents Skins. Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune information sur qui peut apparaître dans la nouvelle classe d’élite et si elle se déroulera néanmoins à Las Encinas, mais nous vous tiendrons au courant lorsque nous comprendrons.

Pour l’instant cependant, dites au revoir à Samu (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Lu (Danna Paola), Polo (Álvaro Rico), Carla (Ester Expósito), Nadia (Mina El Hammani), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shana), Nano (Jaime Lorente), Rebeca (Claudia Salas), Valerio (Jorge López) et Cayetana (Georgina Amorós).

Sans oublier les novices de la saison 3 Yeray (Sergio Momo) et Malick (Leïti Sène).

Que va-t-il se passer dans Elite Saison 4?

Étant donné que Elite an 4 inclura un tout nouveau casting, il ne sait pas encore ce que sera l’intrigue. L’équipe et la distribution actuelle doivent déclarer n’importe quoi. Cependant, quand il est encore à Las Encinas, nous imaginons qu’il y aura un nouvel ensemble de conflits de cours pour les élèves et beaucoup plus de scandales.

Étant donné que l’année 3 se termine en utilisant Guzmán, Samuel, Rebeca, Ander et Omar tous toujours à Las Encinas, nous imaginons que la série peut changer d’école pour la saison 4, à moins qu’il n’y ait des camées dans la distribution initiale. Nous vous informerons au fur et à mesure que les concepts, les spoilers et les actualités se matérialiseront.

Peut-il y avoir encore une bande-annonce Elite Saison 4?

Actuellement, il n’y a absolument aucune bande-annonce pour la quatrième période d’Elite mais nous vous mettrons à jour dès qu’il y en aura.

– Publicité –