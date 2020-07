The Hateful Eight: Quentin Tarantino a rejeté sa sortie sur iPhone

Avant que Quentin Tarantino rompe définitivement ses liens avec The Weinstein Company à la suite des allégations contre Harvey Weinstein, il a fait la promotion de son film de 2015 Les Huit Salopards (The Hateful Eight) à quelques autres distributeurs. Mais un argument particulièrement flagrant d’Universal peut avoir refoulé Tarantino dans les bras de The Weinstein Company (Tarantino partirait plus tard pour de bon et ferait Il était une fois à Hollywood avec Sony). Mais les choses auraient pu être très différentes si Jeff Shell, alors chef de Universal, n’avait pas présenté à Tarantino l’idée de publier The Hateful Eight sur les iPhones.

Dans un nouveau portrait de Jeff Shell publié par le Wall Street Journal, il est révélé que Tarantino avait rencontré le patron d’Universal pour discuter de la sortie de son thriller occidental Les huit Salopards. Tarantino avait besoin d’un gros budget s’il devait tourner sur un film 70 mm et rénover des théâtres à travers le pays pour projeter le film dans ce format en voie de disparition. Mais Shell avait suggéré une solution qui a poussé Tarantino à sortir immédiatement de la réunion: sortir le film sur iPhone.

Le Wall Street Journal écrit:

Jeff Shell, à l’époque chef du studio Universal, a exprimé son propre pitch. « Et si nous le publions sur les iPhones? », A-t-il dit. « Génial », a répondu M. Tarantino avant de sortir de la réunion.

C’est un peu hilarant que Shell pense à répondre à Tarantino proposant une sortie ambitieuse de 70 mm – un format généralement réservé aux épopées tentaculaires comme Laurence d’Arabie, et qui est rarement utilisé aujourd’hui, sauf par les cinéastes les plus amateurs de cinéma, que celui-ci devait plutôt le diffuser sur le plus petit écran possible. Pas étonnant que Tarantino ait immédiatement tourné le talon et soit parti. C’est comme si Tarantino avait demandé un steak wagyu et avait obtenu une boîte de spam.

Mais les idées les plus controversées de Shell ont récemment porté leurs fruits. Le PDG de NBCUniversal a perturbé l’activité cinématographique telle que nous la connaissons en libérant Trolls: World Tour directement à la VOD, suivi des versions comme Le roi de Staten Island et Vous auriez dû partir. Cependant, il était probablement un peu décalé en ce qui concerne les iPhones en remplacement des théâtres ou même des téléviseurs – comme nous l’avons vu avec Quibi, vous ne devriez pas mettre tous vos œufs sur le marché mobile.

Tarantino recevra finalement environ 60 millions de dollars pour produire le film et en aura besoin de plus pour le sortir sous forme de roadshow de 70 mm. Les huit salopards a fini par rapporter 155 millions de dollars dans le monde, ce qui a entraîné une légère perte financière pour TWC. Mais ironiquement, Tarantino finira par emprunter une voie plus conviviale pour le numérique au lendemain de la sortie en salles du film Les huit salopards: le cinéaste s’est associé à Netflix pour sortir une version étendue du film en série limitée épisodique.