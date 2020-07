Honda Civic Type-R : on peut en construire un en Inde

Dans un travail de modification fou, une Honda Civic a été transformée pour ressembler à un modèle Type-R et nous sommes époustouflés par le travail de modélisation presque parfait. Si vous ne pouvez pas en obtenir un, construisez-en !

La Honda Civic est l’une des voitures les plus emblématiques de l’industrie automobile indienne. Jouissant d’un statut culte énorme, c’est aussi un véhicule qui est particulièrement convivial pour les personnalisations et vous trouverez de beaux exemples de Civic ancienne génération modifiées avec goût même en Inde. La Honda Civic de nouvelle génération n’a pas été autant un bouchon d’exposition et c’est en partie à cause de son apparence polarisante. Si vous aimez les voitures, vous savez que Honda vend également une version à hayon de la Civic appelée Type-R. Nous n’en avons pas ici en Inde, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas en construire un nous-mêmes.

Il s’agit d’une Honda City qui a été modifiée pour ressembler à une Type-R.

Honda City transformée en Honda Civic Type-R

La Honda Civic Type-R est une voiture extrêmement célèbre et qui fait vraiment mal aux amateurs et aux critiques. Son apparence peut encore être polarisée, mais elle convient en quelque sorte au caractère du Type-R. Et l’exemple modifié ici a fait un travail sensationnel pour le recréer. Vous seriez presque amené à croire qu’il s’agit d’une importation et non modifiée. Examinons-le un peu plus en détail pour comprendre comment cette transformation a été opérée.

Le travail de modification sur cette Honda Civic est absolument magnifique.

La première chose qui attire votre attention sur cette Civic est son travail de peinture jaune vif et elle convient vraiment au caractère rauque de la voiture que le propriétaire a essayé de provoquer avec la modification. Toutes les pièces de performance ont été peintes en noir brillant et contrastent magnifiquement avec la carrosserie jaune. Vous remarquerez ensuite les pare-chocs sportifs avec des barrages d’air massifs et même un spiltter avant qui ressemble très près au Type-R d’origine. Il y a aussi un scoop sur le capot et les modificateurs ont même mis un badge Honda rouge qui est exclusivement réservé aux variantes Type-R.

Il n’y a cependant aucune modification mécanique à cette voiture.

Le profil latéral gagne des jupes et de nouvelles jantes en alliage tandis que l’arrière est aussi bonkers que l’avant. Il y a une énorme aile sur le couvercle du coffre et quelques pièces aérodynamiques supplémentaires sur le toit. Le pare-chocs à l’arrière est tout aussi agressif avec d’énormes barrages d’air. Il y a même un diffuseur proéminent et de faux échappements qui imitent le style du Type-R d’origine. Ceux-ci ne sont cependant pas fonctionnels et uniquement pour le spectacle. La Honda Civic modifiée n’utilise pas de pièces d’origine Honda, mais le travail de personnalisation est presque parfait.

Cependant, aucune modification sous le capot

Bien que cette Civic ait l’air de vouloir démolir les temps au tour, elle ne se vante probablement d’aucune modification mécanique. Il continue d’être propulsé soit par un moteur à essence 1,8 litre 132PS ou un moteur diesel 1,6 litre 120PS. La Civic Type-R d’origine est propulsée par un moteur turbo essence de 2,0 litres qui produit 306 ch et 400 Nm de couple maximal. La puissance est envoyée aux roues avant via une boîte manuelle à 6 vitesses. C’est vraiment un monstre. Il est assez regrettable que la plupart des constructeurs n’apportent pas d’itérations sportives de leurs voitures en Inde. Regardez par exemple la N Line de Hyundai ou même Honda pour la Civic Type-R. Une seule fois, cette norme a brisé lorsque Volkswagen a introduit la Polo GTi et nous souhaitions que Honda le fasse aussi avec la Civic.