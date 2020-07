Découvrez les Séries TV qui ont la cote cette saison : The Flash, Dynastie, This is us, Young Sheldon …

Par Manon.

Quelles émissions de télévision sont les meilleurs? Les pires ? A annuler ou à renouveler ? Vous vous demandez comment se portent vos séries préférées dans les classements? Voici les séries qui ont la cote cette saison, des émissions de télévision du réseau 2019-20.

ABC Shows (jusqu’à présent): 20/20, American Housewife, American Idol, America’s Funniest Home Videos, The Bachelor, The Bachelor Presents: Listen to Your Heart, The Bachelor: The Greatest Seasons – Ever !, The Baker and the Beauty, Black-ish, Bless This Mess , Celebrity Family Feud, The Conners, Dancing with the Stars, Don’t, Emergence, For Life, Fresh Off the Boat, The Genetic Detective, The Goldbergs, The Good Doctor, The Great American Baking Show, The Great Christmas Light Fight, Grey’s Anatomy, Holey Moley, How to Get Away with Murder, Marvel’s Agents of SHIELD, Match Game, A Million Little Things, Mixed-ish, Modern Family, Press Your Luck, The Rookie, Schooled, Shark Tank, Single Parents, Station 19 , Stumptown, Pour dire la vérité, et Qui veut gagner des millions.

Good Doctor – ABC

CBS Shows pour cette saison (jusqu’à présent): 48 heures, 60 minutes, All Rise, Blue Bloods, Bob ♥ Abishola, Broke, Bull, Carol’s Second Act, Criminal Minds, Evil, FBI, FBI: Most Wanted, Game On !, God Friended Me, Hawaii Five-0, MacGyver , Magnum PI, Man with a Plan, Mom, NCIS, NCIS: Los Angeles, NCIS: New Orleans, The Neighbourhood, SEAL Team, Survivor, SWAT, Tommy, Undercover Boss, The Unicorn, et Young Sheldon.

Young Sheldon – CBS

CW Shows pour cette saison (jusqu’à présent): The 100, All American, Flèche, Batwoman, Black Lightning, Bulletproof, Burden of Truth, Charmed, The Christmas Caroler Challenge, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Dynasty, The Flash, In the Dark, Katy Keene, Legacies, Masters of Illusion, Nancy Drew, Riverdale, Supergirl, Supernatural, et De quelle ligne s’agit-il de toute façon?.

Riverdale – CW

FOX Shows pour cette saison (jusqu’à présent): 9-1-1, 9-1-1: Lone Star, Almost Family, Bless The Harts, Bob’s Burgers, Celebrity Watch Party, Deputy, Duncanville, Empire, Family Guy, Flirty Dancing, Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back, Labour of Love, Last Man Standing, LEGO Masters, The Masked Singer, The Moodys, Outmatched, Prodigal Son, The Resident, The Simpsons, et Ultimate Tag.

Empire -Fox

NBC Shows pour cette saison (jusqu’à présent): America’s Got Talent, America’s Got Talent: The Champions, The Blacklist, Blindspot, Bluff City Law, Brooklyn Nine-Nine, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD, Council of Dads, Dateline NBC, Ellen’s Game of Games, Ellen’s Greatest Night of Giveaways, Good Girls, The Good Place, Hollywood Game Night, Endbted, Law & Order: Special Victims Unit, Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, Little Big Shots, Making It, Manifest, New Amsterdam, Perfect Harmony, Songland, Sunnyside , Superstore, This Is Us, The Titan Games, The Voice, The Wall, Will & Grace, World of Dance, et Playlist extraordinaire de Zoey.

Good Girls – NBC

Les moyennes sont basées sur les chiffres nationaux finaux (en direct plus visionnement le même jour). Les démos sont généralement signalées avec une décimale, mais j’en ai inclus deux pour un classement plus précis.

« Old Guy » et « Enlightened » – Séries HBO recommandées

N’oubliez pas que les numéros de démonstration sont généralement les plus importants pour les annonceurs. C’est ainsi que les réseaux mesurent le succès. Les annonceurs paient généralement plus pour le temps passé sur une émission ayant une cote de démonstration plus élevée. Parce que les téléspectateurs plus âgés ne comptent pas? Non, c’est parce que les jeunes téléspectateurs regardent moins la télévision traditionnelle et sont plus difficiles à atteindre. Il est également important de se rappeler que les évaluations sont conçues pour estimer le nombre de personnes qui regardent les publicités d’une émission, et non l’émission elle-même. C’est ce que les annonceurs paient.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous surpris par l’une des notes? Quels spectacles devraient faire mieux?