The Handmaid’s Tale : l’actrice Elisabeth Moss (June) pourrait quitter la série

Après le final de la quatrième saison de The Handmaid’s Tale, les fans ont été choqués par la nouvelle récente selon laquelle l’actrice principale, Elisabeth Moss, prépare un nouveau spectacle loin de la plateforme Hulu.

Diffusée en France sur OCS, la série populaire de la plateforme Hulu, The Handmaid’s Tale, a lancé sa quatrième saison il y a quelques mois et s’apprête maintenant à commencer la production de sa saison 5. Les fans de l’actrice principale Elisabeth Moss, cependant, ont été nerveux quant aux nouveaux projets que l’actrice a acceptés en dehors de la série.

Selon les informations qui circulent, Elisabeth Moss a rejoint la prochaine série à suspense d’Apple, “Shining Girls”, un thriller métaphysique basé sur les romans éponymes de Lauren Beukes et de la série.

Shining Girls est centré sur un vagabond de l’époque de la dépression qui doit assassiner les “shining girls” pour poursuivre ses voyages. Moss joue le rôle de Kirby, une journaliste de Chicago qui a survécu à une agression brutale, mais dont la réalité change alors qu’elle poursuit son agresseur.

En plus de Moss, il a été récemment révélé que l’actrice Amy Brenneman rejoint le casting, qui comprend également les acteurs Wagner Moura, Jamie Bell et Phillipa Soo, c’est pourquoi les attentes restent élevées.

Elisabeth Moss abandonnera-t-elle The Handmaid’s Tale pour la série Shining Girls ?

Il semble que cette nouvelle production d’Apple aura des conflits d’horaires avec le tournage de la cinquième saison de The Handmaid’s Tale, ce qui a ouvert la porte à la possibilité que la série prenne fin avec cette saison, afin que Elisabeth Moss puisse travailler sur ses nouveaux projets loin de Hulu.

Car dans Shining Girls, Elisabeth Moss sera non seulement la vedette, mais aussi la productrice exécutive, aux côtés de l’acteur populaire Leonardo DiCaprio représentant la société Appian Way. Alors que l’auteur/créateur Silka Luisa (Strange Angel) écrira l’adaptation et sera showrunner.

Pour rappel, The Handmaid’s Tale : la servante écarlate est disponible en streaming sur OCS.