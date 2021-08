Outer Banks : Sarah et John B sont-ils en couple dans la vraie vie ?

Madelyn Cline est devenue un nom populaire dans l’industrie de la télévision depuis sa brillante performance en tant que Sarah Cameron dans la série Outer Banks de Netflix. Son immense talent a attiré l’attention des fans et des critiques. Même avant de jouer dans Outer Banks, Madelyn Cline avait à son actif plusieurs rôles dans des films et des séries, dont Chloé dans le film Boy Erased de 2018, Jessica dans la série The Originals, et même une apparition dans Stranger Things en tant que Tina.

Madelyn Cline a rencontré son co-acteur d’Outer Banks, Chase Stokes, alors qu’elle travaillait sur la série Netflix. Leur alchimie à l’écran était indéniable, et bientôt, des rumeurs de rencontres ont commencé à entourer le couple à l’écran. Devenu célèbre grâce à son rôle de John B dans Outer Banks, Chase Stokes est également connu pour sa performance en tant que Graham dans Daytime Divas, Finn dans The First, Reed dans Stranger Things et Adam dans Tell Me Your Secrets. Après des semaines de spéculations de leurs fans, Chase et Madelyn ont confirmé leur relation en juin 2020. Maintenant que cela fait plus d’un an, les fans réclament à grands cris si les deux sont toujours ensemble. Voyons, d’accord ?

L’aventure de Chase Stokes et Madelyn Cline ensemble

Lorsque les fans ont remarqué pour la première fois l’alchimie à l’écran entre Chase et Madelyn, les spéculations et les rumeurs selon lesquelles ils seraient ensemble dans la vraie vie ont commencé à émerger. Les rumeurs se sont encore renforcées lorsque les deux ont été repérés dans la même pièce lors d’une interview en ligne. Cependant, plus tard, Madelyn a mentionné qu’elle et Chase, ainsi que le reste des membres de la distribution d’Outer Banks, étaient en quarantaine ensemble. Les spéculations, cependant, ont refusé de s’éteindre. Enfin, en juin 2020, à travers un adorable post sur Instagram présentant un rendez-vous à la plage, les deux ont confirmé qu’ils sortaient ensemble.

Au cours des mois suivants, Chase et Madelyn se sont souvent mentionnés sur leurs publications sur les réseaux sociaux. Madelyn a même célébré le 28e anniversaire de Chase en partageant des photos de son petit ami sur son compte Instagram. Leur chimie est devenue encore plus évidente lorsqu’ils sont apparus dans le clip de la version remixée de la chanson classique emblématique de Donna Summer ‘Hot Stuff’ par Kygo en septembre 2020. Tout au long de leur relation, le couple n’a jamais fui le public mais a plutôt été fier en avouant leur amour sur les réseaux sociaux.

Lors d’une interview, Madelyn a même confirmé qu’elle était amoureuse de Chase et semblait parfaitement heureuse avec lui. Le couple a révélé comment le confinement de Covid-19 les avait aidés à mieux comprendre leurs sentiments, car auparavant, la pression de travailler sur les plateaux de Outer Banks avait pris le dessus sur leur vie. Le confinement a mis les choses en perspective alors que Chase a déclaré:

«Ce n’est qu’après cela que nous avons commencé à entrer dans le confinement où nous nous sommes dit:« Y a-t-il quelque chose ici ou suis-je fou ? C’est en quelque sorte là qu’il a fleuri à partir de là.

En avril 2021, le couple s’est rendu sur Instagram pour célébrer son 1er anniversaire (photo ci-dessus) à travers des publications affectueuses et touchantes. Chase et Madelyn ont même fait la une des journaux en mai 2021 lorsqu’ils se sont embrassés sur scène alors qu’ils assistaient aux “Movie & TV Awards” de MTV.

Chase Stokes et Madelyn Cline sont-ils toujours ensemble ?

Oui, Chase et Madelyn sont toujours aussi forts et semblent très amoureux. Chase Stokes a mentionné comment leur relation s’est avérée très fructueuse parce qu’elle découlait de leur lieu de travail. Les deux restent le plus grand soutien de l’autre et se défient constamment sur le plateau. En parlant de cela, Chase a révélé:

“Nous serons des partenaires de scène et prendrons soin les uns des autres quand c’est un moment émouvant.”

L’acteur a ajouté: “Mais cela ne veut pas dire que si je ne te crois pas, je ne vais pas t’appeler et elle me tient au même niveau.” Chase a également mentionné qu’un bon équilibre travail-vie signifie qu’ils deviennent des personnes différentes une fois sortis de leurs personnages, ce qui les a aidés à rester heureux à la fois à l’écran et dans la vraie vie. Le couple prend un immense plaisir à se regarder grandir, et c’est vraiment merveilleux de voir comment ils se soutiennent mutuellement sur leur chemin vers le sommet.

Chase et Madelyn ont également atteint le stade où leurs vies personnelles et professionnelles se complètent, les conduisant vers un énorme succès. À l’heure actuelle, les deux sont très ouverts sur leur relation et ont mentionné à quel point ils sont reconnaissants d’être l’un avec l’autre. Nous souhaitons tout le bonheur au beau couple alors qu’ils continuent de nous hypnotiser avec leurs brillantes performances à l’écran.