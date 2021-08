Anne With An E : septembre pourrait être une date importante pour le retour de la série

Alors que les spéculations vont bon train sur le fait que la raison de l’annulation de la série est un désaccord entre la CBC et Netflix, le retour à l’antenne d’Anne With An E fait l’objet de spéculations.

Le matin du 24 novembre 2019 a apporté une nouvelle décourageante aux fans d’Anne avec un E. Alors que la vie de cette belle orpheline aux cheveux roux, Anne, était sur le point de prendre un nouveau tournant tant attendu après une série de malheurs, les téléspectateurs ont eu le cœur brisé par l’annonce de la Canadian Broadcasting Company (CBC) et de Netflix.

Anne With An E pourrait-elle annoncer la date de sortie de la saison 4 en septembre 2021 ?

Après la diffusion du dernier épisode de la troisième saison d’Anne With An E sur Netflix, les fans de la série ont été informés de l’annulation de la série, déclarant que la troisième saison était la finale de la série.

Anne va-t-elle enfin rencontrer ses parents, quelle est la vie d’Anne dans le Queens, et Gilbert et Anne auront-ils une fin heureuse à leur romance ? Laissés avec tant de questions et d’espoirs, les fans s’interrogent désormais désespérément sur l’histoire de leur chère Anne, la jeune orpheline qui a captivé les téléspectateurs de la série dans le monde entier.

Anne With An E est une série canadienne basée sur l’œuvre classique de littérature enfantine Anne… La Maison aux pignons verts de Lucy Maud Montgomery, créée par Moira Walley-Beckett et mettant en scène Amybeth McNulty dans le rôle du personnage-titre Anne. Cette série est un drame d’époque sur la vie d’une orpheline, Anne, qui change la vie de deux frères et sœurs d’âge moyen, Marilla Cuthbert, jouée par Geraldine James et Matthew Cuthbert, joué par RH Thomson.

Les frères et sœurs avaient l’intention d’adopter un enfant orphelin pour les aider dans leur ferme ancestrale des pignons verts au Canada, à l’extérieur d’Avonlea et de l’Île-du-Prince-Édouard. Ils rencontrent Anne, une jeune fille intelligente et charmante à la gare et à partir de cette rencontre, le cours des relations dans leur famille prend un beau tournant. Le programme dépeint cette histoire touchante et des problèmes sociaux majeurs tels que l’inégalité entre les sexes, la négligence envers les enfants et la discrimination.

Le charme d’Anne n’a pas laissé ses fans abandonner. Oui ! Vous avez bien entendu. Après les campagnes mondiales pour le renouvellement de la série pour la saison 4, il y a eu des spéculations sur la continuation de Anne With An E.

Selon les rumeurs, lorsque le désaccord entre la CBC et Netflix a attiré l’attention, les producteurs de la série ont cherché une autre plateforme ou l’idée de terminer l’histoire d’une autre manière. Cependant, après avoir constaté la demande pour la série, on pense que d’autres distributeurs envisagent de passer un contrat avec les producteurs de la série pour la renouveler.

En conséquence, les fans attendent, les doigts croisés et le souffle retenu, l’annonce tant attendue de la saison 4 d’Anne avec un E. En regardant les tendances de la période de sortie de la série, il y a des rumeurs d’une possible annonce de la date de sortie en septembre 2021.

Après l’annonce de l’annulation de la série, les fans du monde entier ont été furieux, en ligne et hors ligne. Des commentaires ont été échangés sur Twitter pour renouveler la série pour une quatrième saison et plus de 2 millions de fans ont signé la pétition pour le retour de la série. Nous attendons avec impatience les prochains développements qui pourraient survenir.