The Flash Preview: Rag Doll se prépare à frapper alors que les pouvoirs de Barry se fanent

Le CWc’est Le flash revient sur nos écrans cette semaine avec « So Long and Goodnight », le début de la fin de la sixième saison écourtée par la pandémie (avec le prochain épisode « Libération » prévu pour la semaine prochaine, et la finale prévue pour le 12 mai). Ce qui signifie qu’il est temps pour Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton), et le reste de « Team Flash » pour revenir à sauver le monde, et pas un instant trop tôt. Barry sentant ses pouvoirs Speed ​​Force le quitter lentement, laissant son désespoir et regardant le journal de Nora West-Allen pour des réponses. Pendant ce temps, « Iris » continue d’usurper l’identité de notre héros et de faire Eva (Efrat Dor) appel d’offres, tandis que Nash a subi un « Thawne-orcism » qui aurait pu fonctionner. Mais en route vers « So Long and Goodnight » de cette semaine, c’est Joe (Jesse L. Martin) qui pourraient être les plus touchés. Il semble que Black Hole n’était pas trop ravi de voir Sunshine retiré, alors maintenant c’est à Rag Doll (Troy James) de retirer définitivement Joe. Bien sûr, vous pouvez avoir une idée de tout cela par vous-même dans les images d’aperçu et la promo suivantes qui incluent le retour de deux visages amicaux:

The Flash season 6, episode 16 « So Long and Goodnight »: BLACK HOLE MENACE LA VIE DE JOE – Après que Black Hole ait engagé Rag Doll (guest star Troy James) pour tuer Joe (Jesse L. Martin), Singh (guest star Patrick Sabongui) suggère il entre dans la protection des témoins mais Joe refuse de cesser d’enquêter sur Carver (star invitée Eric Nenninger). Tout en enquêtant sur Carver avec Cisco (Carlos Valdes), Ralph (Hartley Sawyer) rencontre Sue (guest star Natalie Dreyfuss). Iris (Candice Patton) se méfie d’Eva (guest star Efrat Dor). Alexandra La Roche a réalisé l’épisode écrit par Kristen Kim & Thomas Pound

À partir de la saison prochaine, Kayla Compton(Faire des mouvements, des maîtresses) Allegra Garcia et Brandon McKnight(La forme de l’eau, l’évasion d’Akilla) le génie de la technologie Chester P. Runk sera promu aux habitués de la série. Journaliste prometteuse, Allegra est tombée sur une mauvaise foule et a été incarcérée à un jeune âge. Mais depuis sa libération, elle a refusé de laisser son début de vie difficile définir son avenir. Maintenant, elle aide Barry Allen en tant que nouveau membre de Team Flash, grâce à sa capacité métahumaine à manipuler le spectre électromagnétique. C’est-à-dire quand elle n’aide pas Iris à faire la une des journaux de CCC Media.

McKnight’s Runk est une merveille scientifique qui travaille dans le garage encombré de sa grand-mère. Non seulement il peut concevoir et construire presque n’importe quel gadget, mais il le fait sans le soutien coûteux et les ressources de S.T.A.R. Labs. Chester est un gars un peu « bricoleur », délaissant les laboratoires de haute technologie pour les découvertes de junkyard et la technologie abandonnée d’autres personnes pour créer ses propres gadgets uniques qui bousculent les lois de la physique – et au-delà. Amoureux du plaisir et grand danseur, Chester est un gars terre-à-terre qui illumine toutes les pièces dans lesquelles il entre. Oh, et le garçon est obsédé par les extraterrestres, les films de science-fiction et d’autres intérêts de la culture pop – et n’oubliez pas le café Jitters.

Le post The Flash Preview: Rag Doll se prépare à frapper alors que Powers Fade de Barry est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.