Cyberpunk 2077 précommande à seulement 50 $, contenu physique et numérique en prime

Dans un monde parfait sans retards, Cyberpunk 2077 aurait été publié la semaine dernière, mais il ne reste que quelques mois avant la date de sortie du 17 septembre. Avant d’arriver ici, assurez-vous que votre copie physique est verrouillée avec une précommande de 50 $, 10 $ de réduction sur le prix habituel de la nouvelle version. CD Projekt RED comprend également un certain nombre d’éléments physiques et numériques bonus avec chaque copie du jeu, comme au temps où chaque copie de Grand Theft Auto ou Red Dead Redemption est venu avec une carte massive du monde du jeu.

Cette précommande de 50 $ vous donne:

Articles physiques

– Boîtier physique Cyberpunk 2077 avec disques de jeu

– World Compendium détaillant le cadre et la tradition du jeu

– Cartes postales de Night City

– Plan de Night City

– Autocollants Cyberpunk 2077

Articles numériques

– Bande originale du jeu Cyberpunk 2077

– Livret d’art présentant une sélection d’œuvres d’art du jeu

– Cyberpunk 2077 sourcebook

– Fonds d’écran pour ordinateur de bureau et mobile

Il est rare qu’un jeu vienne avec des objets bonus prêts à l’emploi alors qu’il ne s’agit pas d’une édition collector spéciale payante. Non seulement vous obtenez un tas de bonus Cyberpunk 2077 goodies ici, mais vous devancez la courbe avec une réduction sur le jeu près de cinq mois avant sa sortie.

On ne sait actuellement pas si Sony correspondra aux politiques de Microsoft pour les jeux cross-gen, mais il est presque certain que la version PS4 de Cyberpunk 2077 sera au moins rétrocompatible avec la PS5. Si et quand CD Projekt RED sort une version de prochaine génération du jeu pour PS5, il y a au moins une petite chance que cet achat puisse être transféré vers la nouvelle version (bien que ce ne soit pas encore garanti. CD Projekt RED ne veut pas sauter le pistolet avant l’annonce de Sony sur la façon dont il gère la transition vers la prochaine génération).

