Nom: The Conjuring 3

Nombre de films: 2

Réalisé par: James Wan

Note IMDb: 7,3 / 10

Mettant en vedette: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Wolfe

The Conjuring 3 – Our Summer of Song – Tinder – Tootsie: Besoin d’un acteur

Ici vous pouvez trouver les meilleures nouvelles sur l’une des plus grandes séries de films d’horreur, The Conjuring. Pour que les personnages jouent un rôle dans The Conjuring 3, Warner Bros recherche des personnes talentueuses. En outre, il y a deux autres publicités en cours: Tinder et Tootsie.

The Conjuring 3: Besoin d’un acteur

La production de Conjuring 3 est à la recherche d’acteurs. Le casting principal de The Conjuring 3 est composé de Patrick Wilson ainsi que de Vera Farmiga. Pour les fonctions d’arrière-plan, les personnes aux cheveux longs doivent avoir entre 13 et 70 ans. Le tournage commencera le 18 juin.

Ce sera jusqu’à la date du 5 août à Atlanta, en Géorgie. Pour 12 heures de tournage, vous pouvez obtenir 154 $. Vous pouvez profiter de cette offre. Je vous demande s’il vous plaît allez-y.

Our Summer of Song: Besoin d’un acteur

Autre que The Conjuring 3 est Our Summer of Song. Vous pouvez participer à la production de Notre été de la chanson en donnant une audition. L’histoire de base de Notre été de la chanson tourne autour d’un garçon ayant un adolescent pendant la saison estivale des années 1970. dans ce film, ce garçon et sa maman sortent juste dans un festival sur la côte ouest.

Au cours de leur voyage, ils entendent également des chansons. L’exigence dans le casting est un homme de 6 à 11 ans. Notez que cette exigence concerne le personnage de Timmy. Pour l’instant, la production du film est à la recherche d’un casting pour le cadeau 55. Le tournage commence de juin à juillet. Le lieu du tournage sera Los Angeles, Californie. Si vous êtes intéressé par ce voyage, veuillez postuler dès que possible.

Tinder: Besoin d’un acteur

Pour l’instant, Tinder recherche des comédiens pour développer leur plateforme en produisant une annonce TikTok. Le processus de tournage débutera à partir du 11 mai. Les comédiens seront facturés 150 $. Si cette annonce vous intéresse, vous pouvez postuler dès que possible.

Tootsie: La première tournée nationale

Tootsie qui va faire sa première tournée nationale est à la recherche de quelques acteurs à interpréter. C’est un favori de Broadway primé sous un aspect musical. Si vous avez du talent, vous pouvez obtenir le personnage de Dorothy ainsi que de Michael.

