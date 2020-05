Rumeurs de Kung Fu Panda 4 – Date de sortie, CAST, Plot

– – –

Kung Fu Panda 4: Quand devons-nous nous attendre à Kung Fu Panda 4? La franchise a annoncé qu’elle pourrait avoir six parties. Ainsi, trois composants sont déjà sortis. De nos jours, les fans attendent le quatrième opus. Quand Kung Fu Panda 4 sera-t-il présenté? C’est ça? Continuez à lire pour en savoir plus sur votre franchise préférée.

Détails et informations sur le Kung Fu Panda

La franchise a fait ses débuts en 2008, avec un budget de 130 millions de dollars. Dream Works Animation a créé le film. Le film était apprécié pour son histoire et son dessin animé. Ainsi, engrangeant un groupe massif de 631,7 millions au Box Office. De plus, les fans attendaient avec impatience le rôle.

Le prochain film sorti en 2011. Il avait été réalisé par la foule, faisant une collection de Box Office de plus de 664 millions de dollars. En conséquence, les deux films ont fait au Box Office. Le film est ensuite sorti en 2016. Certes, les amoureux attendent avec impatience le quatrième instalment.Les rumeurs ont été que la partie sortira en 2018.

Nous n’avons pas eu l’occasion de le constater. Il était plus difficile de prévoir la date de sortie, étant donné que la franchise ne suit aucun modèle de sortie. Les spéculations sont que Jennifer Yuh Nelson le dirigera. Les fans attendent beaucoup. Nous n’avons pas reçu grand-chose en termes d’informations précieuses. En cachant des informations sur l’intrigue ainsi que d’autres détails, les créateurs de spectacles ont joué leur match.

DATE DE SORTIE de Kung fu Panda 4

Les sorties des films précédents de la série ne suivent pas un schéma particulier. Kung Fu Panda est sorti en 2008. Après cela, Kung Fu Panda 2 est sorti en 2011. Les deux films ont été immensément populaires auprès des masses. Kung Fu Panda 3, est sorti en 2016. Des rumeurs circulaient autour du fait que le quatrième film devait sortir en 2018, mais hélas pas de chance. En tant que tel, il n’y a pas de date de sortie officielle pour le quatrième opus du film encore

La voix off et le casting du film

Jack Black comme Po, Bryan Cranston comme Li Shan, Jackie Chan comme Master Monkey, Jean-Claude Van Damme comme Master Croc, JK Simmons comme Kai, Dustin Hoffman comme Master Teacher, David Cross comme Crane Master, Kate Hudson comme Mei Mei, Lucy Liu en tant que Viper Master, Seth Rogen en tant que Master Mantis

