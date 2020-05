Black Panther 2: distribution, intrigue, date de sortie, bande-annonce, etc.

– Publicité –

Nom: Black Panther

Nombre de films: 1

Réalisé par: Ryan Coogler

Note IMDb: 7,3 / 10

Mettant en vedette: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

Black Panther 2: Date de sortie

Le réalisateur de Black Panther Ryan Coogler est à nouveau dans l’action pour la réalisation d’une incroyable partie 2 de Black Panther. Il va revenir avec le même casting. Toute la production de Black Panther 2 parle suffisamment de temps pour s’assurer qu’ils gagnent à nouveau le cœur des fans de Marvel. Lors de l’événement D23 Expo, il a été précisé que la sortie aurait lieu le 6 mai 2022.

La bonne chose est que jusqu’à présent, il n’y a pas de prolongation de la date de sortie bien que l’état du monde ne soit pas bon. De plus, les titres de la phase 4 ne sont pas encore décalés. Si nous parlons du mois de mai 2022, nous pouvons avoir l’idée que Black Panther 2 serait le dernier film de la phase 4 ou ce serait le premier film de la phase 5.

Black Panther 2: Plotline

Donc, l’heure est maintenant aux premiers jours de Black Panther, donc pour l’instant, nous pouvons attendre que ses sous-titres soient diffusés. Mais il y a des fans qui sont très désireux de savoir ce qui va se passer, alors ils commencent à chercher les intrigues de Wakanda. Mais enfin du Black Panther, T’Challa (joué par Chadwick Boseman) devient le défenseur ainsi que le dirigeant de Wakanda.

Pour devenir roi, il a battu deux combattants, Erik Kilmonger (joué par Michael B. Jordan) et M’Baku (joué par Winston Duke). Donc, il y a une hypothèse qu’il peut y avoir un retour de Namor (c’est un personnage fictif des bandes dessinées Marvel et il est considéré comme une variante d’Aquaman). Au début, il faisait ses débuts dans Avengers Endgame.

Il est bien établi que ce personnage peut arriver dans Marvel Studios car ils ont obtenu les droits pour ce personnage en 2016.

Black Panther 2: Cast

Le casting de Black Panther est devenu très populaire après sa sortie, en particulier Chadwick Boseman en tant que T’Challa. Donc, parce que le scénario tourne autour de T’Challa, il y aura le même casting pour Black Panther 2. Le casting comprend:

Chadwick Boseman en tant que T’Challa (Black Panther)

Winston Duke en tant que M’Baku

Letitia Wright comme Shuri

Lupita Nyong’o comme Nakia

Danai Gurira comme Okoye

Daniel Kaluuya comme W’Kabi

Angela Bassett en tant que Ramonda (maman de T’Challa)

Black Panther 2: Bande-annonce

Pour l’instant, il n’y a pas de bande-annonce pour Black Panther 2. Mais s’il y a une bande-annonce officielle, vous pouvez la voir en consultant notre site.

