The Alienist Season 2: Date de sortie, distribution, intrigue et théorie de nombreux fans intéressants

The Alienist Season 2

Donc, finalement, The Alienist revient avec la saison 2. The Alienist est une série policière qui résout l’histoire du meurtre. L’émission a été initialement publiée en 2018. Personne n’a deviné que l’émission obtiendrait une réponse aussi positive de la part des critiques et des téléspectateurs. Alors maintenant, le spectacle revient avec sa saison deux.

Basé sur le roman Angel of Darkness de Caleb Carr, ils ont créé la première saison. Maintenant pour la deuxième saison, ils suivront l’histoire de Sara Howard (Dakota Fanning) qui a ouvert sa propre agence de détective privé. Revenons un peu plus sur la saison deux. Nous pouvons le compter comme l’intrigue attendue pour la saison deux.

Il y a à peine quatre jours, ils ont confirmé la sortie de la deuxième saison. Ils ont sorti la bande-annonce de The Alienist: Angel of Darkness, qui est la deuxième saison de la série.

The-Alienist-Season-2-wallpaper-of-SaraQuand The Alienist: Angel of Darkness sortira?

Après avoir entendu les nouvelles de la deuxième saison, tout le monde cherche la date de sortie de la deuxième saison. Oui, nous avons eu la date de sortie de la saison deux de The Alienist, le 26 juillet 2020.

Vous pouvez le regarder sur Netflix ou la chaîne de TNT.

Bande-annonce de la saison 2

Oui, nous avons la bande-annonce de la saison 2.

Le compte officiel de TNT a sorti la bande-annonce de la saison 2 sur youtube. Ils l’ont légendé avec: «L’histoire de l’Alienist: Angel of Darkness continue avec Dakota Fanning et Luke Evans. Assistez à une toute nouvelle saison 2 en première le 26 juillet. »

Casting de la saison 2

The-Alienist-season-2-castBien après les critiques très réussies, ils ne vont pas changer la distribution de The Alienist. Ils ont confirmé l’ancien casting. Lequel est:

Daniel Brühl comme Dr. Laszlo Kreizler

Luke Evans comme John Moore

Dakota Fanning comme Sara Howard.

Tous les acteurs sont ravis de revenir dans la deuxième saison. Ils ont également fait de nombreuses déclarations positives pour la saison 2.

Que pouvons-nous attendre de The Alienist: Angel of Darkness?

Auparavant, nous avons appris que John Moore est devenu journaliste au New York Times. De l’autre côté, Sara Howard a lancé sa propre agence de détective privé, ce sera l’histoire principale de la saison 2.

Cependant, nous allons à la fois pour retrouver le Dr Kreizler pour trouver Ana Linares. Parce qu’Ana est l’enfant kidnappée du consulat espagnol. Voyons ce qu’ils vont faire.

Ce sera donc une histoire suspensive et suspensive pour nous de savoir comment ils vont résoudre ce cas d’Ana. Voilà, pour l’instant, restez à l’écoute pour plus de mises à jour.