Le réalisateur George Miller confirme la préquelle de Mad Max 5 comme son prochain film.

L’actrice américaine populaire Charlize Theron fait à nouveau la une des journaux pour avoir joué le rôle de Furiosa dans Mad Max: Fury Road. À la sortie du film, elle était déjà comblée d’amour par ses fans pour sa performance exceptionnelle.

Cela dit, la pire rumeur que nous avons entendue est qu’elle ne reviendra peut-être pas pour incarner le personnage de Furiosa dans le film de George Miller, Mad Max 5.

Selon les rapports, George Miller est prêt à ajouter un nouveau film dans l’univers Mad Max. Le film tournera autour du personnage Furiosa dans Mad Max: Fury Road (2015).

Le cinéaste a déclaré que lui et son co-auteur travaillaient sur le prequel de Furiosa, mais ils n’étaient pas sûrs que Charlize Theron interprèterait Furiosa.

Une photo de Mad Max Qu’a dit George Miller à propos de Charlize Theron?

Lors d’une interaction avec le New York Times, George Miller a révélé son prochain projet et a déclaré que ce serait une vraie histoire. La rumeur dit qu’il cherche une jeune et charmante actrice pour le rôle de Furiosa.

Pour plus d’explications, il a également expliqué pourquoi il ne travaillait pas avec Theron pour le film. Il a dit qu’il était presque prêt à prendre Theron pour ce rôle. Il était sur le point d’utiliser la technologie de vieillissement, mais ne l’a finalement pas fait.

Envisageait-il de ramener Charlize Theron?

Pour avoir clarifié sa part, il dit: «Pendant longtemps, je pensais que nous pourrions utiliser le dégraissage CG sur Charlize, mais je ne pense pas que nous y soyons presque. Malgré les vaillantes tentatives de ‘The Irishman’, je pense qu’il y a encore une étrange vallée.

Tout le monde est sur le point de le résoudre. Les concepteurs de jeux vidéo japonais sont tous prêts pour cela, mais il y a encore une assez large vallée, je crois ».

Mad Max 5 Dans Mad Max: Fury Road, nous avons vu le capitaine de guerre sous le leader Immortan Joe. Il avait également Theron comme Furiosa. Nous l’avons remarqué, Theron se retourne contre le leader et forme également une alliance avec Max Rockatansky.

George commencera le tournage du film une fois qu’il aura terminé le tournage de Three Thousand Years of Longing. Le film sera une romance fantastique mettant en vedette Idris Elba et Tilda Swinton.