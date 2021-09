The 100 : qui sera la vedette et quel sera le titre du spin-off du drame post-apocalyptique ?

La saison 7 de The 100, le drame dystopique de The CW diffusé en France sur Netflix, s’est achevée l’année dernière et il a été question d’un préquel en cours de développement. Comment s’appellerait-il et quel personnage de la série en serait le protagoniste ?

The 100, la série post-apocalyptique du réseau de diffusion The CW, a été créée en mars 2014 et s’est achevée fin septembre dernier après 7 saisons à son actif, avec une clôture qui n’a pas été du goût des fans suite à la mort dévastatrice de Bellamy Blake.

Selon The CW, une série dérivée de The 100 est en développement

À un mois du premier anniversaire de son final sur The CW, la saison 7 a finalement débarqué sur la plateforme de streaming Netflix le 1er septembre, et les fans qui ont regardé toute la série rejoignent ceux qui se demandent si l’histoire aura une suite.

La série The 100 s’est peut-être terminée avec la saison 7, mais grâce à son intrigue passionnante et au soutien massif de ses légions de fans dans le monde entier, il est question que le drame se poursuive dans une série dérivée. Mais que sait-on jusqu’à présent ?

Rappelons qu’avant que The 100 ne s’achève avec la saison 7, les producteurs de la série et le patron de The CW, Mark Pedowitz, ont promis aux fans un prequel se déroulant dans le même univers et a confirmé qu’il en était aux premiers stades de développement. Il a déjà dit :

“Nous sommes encore en train de discuter de ce à quoi ressemblera ce terrain. Nous n’avons rien de prêt du tout. Mais nous discutons déjà de tout cela.

En 2019, le producteur a également déclaré lors d’un événement de la TV Critics Association que le showrunner Jason Rothenberg a déjà des idées sur l’intrigue du spin-off. Rappelons que l’épisode 8 de la saison 7 de The 100 a servi de pilote pour le préquel annoncé.

Callie serait prête à jouer dans la série dérivée de The 100

Jason Rothenberg de The 100 devrait revenir en tant que showrunner pour être en charge de l’histoire qui racontera les événements un siècle avant les événements du drame original.

Selon le site TV Line, la fille de Shepherd Bill, Callie, devrait jouer dans la série dérivée promise de The 100. La publication affirme également que le préquel sera intitulé “The 100 : Second Dawn”. Voici ce que le média avait à dire sur la description de l’histoire :