Le prochain événement d’Apple est le 14 septembre : voici à quoi s’attendre

Si vous avez hâte d’entendre ce qu’Apple a dans sa manche concernant les nouveaux appareils, la société a annoncé que son événement d’automne aurait lieu le 14 septembre 2021 à 10 h 00 HAP. La société devrait révéler toutes sortes de nouveaux matériels lors de l’événement.

Que pensons-nous qu’Apple annoncera le 14 septembre ?

La plus grande chose que nous nous attendons à voir lors du prochain événement d’Apple est l’iPhone 13. Les rumeurs sur le prochain iPhone n’ont pas manqué, et ces rumeurs devraient enfin prendre fin lors de l’événement d’Apple.

En ce qui concerne ce que nous attendons du téléphone, le moulin à rumeurs dit qu’il sera exactement dans les mêmes tailles que l’iPhone 12, mais avec des écrans à taux de rafraîchissement élevé, qui changent vraiment la donne pour les performances des smartphones. Comme c’est généralement le cas, l’iPhone 13 verra probablement des améliorations de l’appareil photo par rapport aux modèles précédents. De plus, de nombreuses spéculations ont fait surface disant que l’encoche serait plus petite.

Parallèlement à la révélation du prochain iPhone, Apple devrait annoncer la date de sortie finale d’iOS 15. Malheureusement, la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple a connu des retards de fonctionnalités. Par exemple, la fonctionnalité SharePlay très attendue ne sera pas prête à être lancée.

En outre, du côté du matériel, il y a de fortes chances qu’Apple présente la rumeur Apple Watch Series 7, qui aurait un nouveau design avec des bords plus plats et des écrans plus grands sur les grands et les petits modèles. Il ne fera que 1 mm de plus, mais avec des écrans si petits, cette taille supplémentaire fait la différence.

Lors de l’événement, Apple pourrait également annoncer de nouveaux AirPod et de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces. Nous devrons attendre et voir, car la société pourrait faire un écart à tout le monde et annoncer quelque chose de complètement inattendu.