Les Invisibles : c’est quoi cette nouvelle série policière à la “Cold Case” sur France 2 ?

Si cette rentrée s’annonce très riche du côté des salles de cinéma et des différentes plateformes de streaming, elle l’est également sur le petit écran. En effet, après tout un été avec un programme chargé de rediffusions, les chaînes françaises commencent peu à peu à nous livrer leurs nouvelles séries et films télé. C’est justement le cas chez France 2 qui a prévu de nous dévoiler dès ce mercredi 8 septembre à partir de 21H05 les deux premiers épisodes de sa nouvelle série policière intitulée « Les Invisibles ». Une fiction qui a été créée par Olivier Norek (Flic tout simplement), Patrick Tringale ainsi que Christian Mouchart et portée par Guillaume Cramoisan, Nathalie Cerda ainsi que Déborah Krey. Mais que nous réserve alors cette nouvelle série à la « Cold Case » ?

« Les Invisibles », c’est quoi l’histoire ?

Comme certains d’entre vous ont pu le constater depuis ces dernières années, les téléspectateurs français raffolent des séries policières. Et c’est justement ce que France 2 nous propose de découvrir ce soir dans « Les Invisibles ». Une nouvelle série composée de 6 épisodes que vous pouvez d’ores et déjà retrouver en intégralité sur la plateforme Salto.

Quant à l’intrigue, la série nous emmène suivre Darius, un homme passionné et un peu magouilleur, qui se trouve être le grand boss des « Invisibles ». Il s’agit d’une brigade spéciale s’occupant uniquement des affaires de meurtres dont les corps des victimes sont sans identité, sans histoire, sans passé.

Et justement, l’objectif de cette équipe de choc est de découvrir la vérité afin que les familles puissent faire leur deuil. En parlant de l’équipe, elle est composée de Marijo, une gouailleuse au grand cœur, toujours à râler, Ben, un ancien champion de boxe, qui se trouve être un gros nounours aux poings sensibles, Duchesse, une petite bourgeoise très brillante de 25 ans, mais n’est pas encore habitué au terrain et finalement Angie, une spécialiste de la reconstitution des corps. Cette superbe équipe devra donc identifier les corps avant qu’ils ne finissent à la fosse commune. Qu’il s’agisse d’un corps calciné, d’une mariée noyée, de morceaux de corps retrouvés éparpillés un peu partout à travers la ville, nos héros devront reconstituer une vie pour rendre la justice.

Qui verra-t-on au casting de cette nouvelle série ?

À part les incroyables enquêtes qui nous attendent au fil des épisodes, l’autre point fort de cette série est son casting. En effet, pour incarner les différents personnages, la production a fait appel aux meilleurs comédiens. On retrouvera Guillaume Cramoisan dans le rôle du commandant Darius (Crime dans le Larzac, Péril blanc, Dame de cendres), Nathalie Cerda dans le rôle de Marijo (Irresponsable, La loi de Christophe), Deborah Krey dans le rôle de Duchesse (L’art du crime, Quadras), Quentin Faure dans celui de Ben (Un homme ordinaire, Engrenages) et Cécile Rebboah dans le rôle d’Angie (Plan B, Les bracelets rouges). On verra également à travers les épisodes d’autres acteurs comme Hugo Brune, Amélia Lacquemant, Jérémie Covillault, Anne-Sophie Soldaini et Saverio Maligno.

Des guests seront également présents

📺 En avant-première sur @Salto_fr : #LesInvisibles Darius est le boss des « Invisibles », une brigade à la marge qui gère des enquêtes sur les corps sans identité, sans histoire, sans passé…pour leur redonner une dignité. À partir du 08/09 pour 3 soirées sur @France2tv pic.twitter.com/uNIm8xFEv3 — Mediawan France (@MediawanFr) September 1, 2021

Eh oui, des guests seront également présents dans les épisodes de cette première saison de la série « Les Invisibles ». Nous verrons entre autre Benjamin Egner (L’Art du crime, HPI, Nina), Virginie Caliari (Ici tout commence), Gaëla Le Devehat (Un Si Grand Soleil), Edouard Montoute (CUT), Bastien Bouillon (Le Mystère Henri Pick), Élodie Hesme (Cherif, Les rivières pourpres) et Arnaud Binard (La Dernière vague, Mortelles calanques).

Les Invisibles la bande annonce de la nouvelle série policière de France 2

Voilà donc ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle série policière. Rendez-vous alors ce soir sur France 2 à partir de 21H05 pour découvrir les deux premiers épisodes de la série « Les Invisibles ». Un titre que vous pouvez aussi retrouver en avant-première et en intégralité sur la plateforme de streaming française, Salto.