The 100 saison 7 : qui sont les survivants depuis le début de l’aventure ?

Au début de la saison 7 de The 100, beaucoup de personnages originaux sont morts. Mais il est surtout plus difficile de savoir combien il en reste parmi les 100 personnages originaux.

Après six saisons et de nombreux décès en cours de route (digne d’un Game of Thrones), beaucoup des personnages originaux qui composaient le casting original de The 100 n’ont pas survécu en arrivant à la septième saison. Les 100 personnages originaux (appelés « la centaine », et non « les cent ») étaient des délinquants juvéniles considérés comme remplaçables au début de l’histoire.

Lors de la première saison de la série The 100, l’arche était encore considérée comme le dernier vestige de l’humanité — et des mesures drastiques ont donc été prises pour s’assurer que ceux qui étaient à bord survivraient. Lorsque les ressources se sont raréfiées, cent prisonniers, tous mineurs, ont été envoyés sur Terre.

Si le besoin vital était de conserver les ressources restantes, cette décision servit également de test pour voir si la Terre était à nouveau habitable pour une vie humaine. Ce fut le cas, et c’est ainsi que l’histoire des 100 a progressé, en commençant par la façon dont ces enfants ont survécu dans un environnement hostile.

Les survivants les plus iconiques de la série

Au fil du temps, entre quatre et 38 délinquants ont survécu sur la centaine qui a débarqué sur la « nouvelle planète bleue ». Il y a une certaine incertitude pour ce constat, car ils n’ont pas tous été présentés comme des personnages. Bien que de nombreux personnages principaux aient fait partie de la centaine au début, ils sont beaucoup trop nombreux pour les présenter tous, certains n’étant que des allusions à des personnages. Cela n’inclut pas non plus Bellamy Blake (Bob Morley) ou Raven Reyes (Lindsey Morgan), car aucun d’entre eux ne faisait partie des 100. Bien qu’il s’agisse de personnages importants du même âge que les 100 exilés qui existent depuis le début.

Il y a actuellement quatre personnages de la centaine originale qui sont toujours en vie : Clarke Griffin (Eliza Taylor), Octavia Blake (Marie Avgeropoulos), John Murphy (Richard Harmon) et Nathan Miller (Jarod Joseph). Les deux premiers étaient des personnages réguliers de la série dès le début. Murphy est devenu un personnage régulier dans la saison 3, et Miller est un personnage récurrent et régulier depuis la fin de la saison 1.

Une sélection progressive des personnages à développer

Si la plupart des personnages réguliers faisaient partie de la centaine au début de la série, cela a beaucoup changé au fil du temps, car on mettait moins l’accent sur leurs rôles. On développait moins leurs histoires.

Alors qu’ils étaient importants pour les deux premières saisons, au début de la saison 3, les délinquants et les survivants de l’écrasement de l’Arche ont plus ou moins intégréun seul groupe, les Sky People. Moins de personnages ont été présentés comme faisant explicitement partie de la centaine originale, ce qui ne changera probablement pas au cours de la saison en cours et ceux probablement à venir.



Une centaine qui se résume à quatre personnages

C’est en allant au-delà des personnages habituels et récurrents que les choses deviennent plus complexes. Tous les délinquants n’ont pas été présentés ou même répertoriés ou cités, ce qui rend difficile de savoir exactement combien il en reste. Ce que l’on sait c’est qu’ils étaient vraiment 100 au tout début. Il y a eu 62 morts confirmés en plus des quatre mentionnés ci-dessus, ce qui laisse jusqu’à 34 personnes qui pourraient encore être en vie.

Certains noms et même certaines images sont associées à des délinquants qui n’ont jamais été des personnages de la série. Des personnages fantômes en quelque sorte.Les personnages fantômes les plus remarquables sont surement Tim Bartlett, Kath Colonna, Jill Yaworski et Lisa Warren. Des images de ces quatre personnages sont apparues sur les écrans dans la saison 1 et ont figuré sur la liste de Clarke des personnes à épargner dans la saison 4.

Cela implique donc le fait qu’ils auraient probablement survécu au moins jusqu’à la fin de cette saison, si ce n’est plus. Mais dans l’ensemble, seuls quatre des 100 personnages originaux restent actifs dans l’histoire de The 100.