Third Man Records déterre le concert final de la programmation originale des Stooges pour Live LP

Pour marquer le 50e anniversaire de la performance finale de la programmation originale des Stooges, Third Man Records sortira un enregistrement déterré du tristement célèbre concert du groupe le 8 août 1970 au Goose Lake Festival du Michigan.

Le concert rauque – mettant en vedette la gamme d’Iggy Pop, le guitariste Ron Asheton, le batteur Scott Asheton et, pour la dernière fois, le bassiste Dave Alexander – s’est vanté d’une performance d’album complet de leur LP de 1970 Fun House. Avant la sortie du LP en direct le 7 août, Third Man a partagé le montage radio de «T.V. Oeil « de En direct à Goose Lake: 8 août 1970.

Selon la légende, Alexander était jugé trop ivre pour jouer et se serait tenu sur scène sans toucher à son instrument; Pop a renvoyé Alexander des Stooges après le spectacle.

Cependant, le dénouement de l’enregistrement de la table d’harmonie – trouvé enterré dans le sous-sol d’une ferme du Michigan, selon Third Man – réécrit le mythe de la sortie d’Alexandre, prouvant que le bassiste fait effectuer pendant le spectacle; en fait, Third Man dit qu’Alexander «parvient à tenir le coup» tout au long du concert, en particulier sur «Dirt» et «Fun House»

« Non seulement il s’agit de la toute dernière performance de la programmation originale de Godhead Stooges, mais c’est le SEUL enregistrement de table d’harmonie connu de cette programmation », a déclaré Third Man à propos de la sortie. « Jouer l’intégralité de leur chef-d’œuvre canonique de 1970 Fun House, le son, la performance, tout sur ce disque est révélateur. »

Le restauré et remasterisé En direct à Goose Lake: 8 août 1970 est disponible en précommande maintenant sur CD et vinyle via Third Man Records; il y aura également deux variantes de vinyle colorées en édition limitée, disponibles via Rough Trade et des magasins de disques indépendants.

Goose Lake: 8 août 1970 Liste des pistes

1. Intro

2. Lâche

3. Dans la rue

4. T.V. Eye

5. Saleté

6. 1970 (je me sens bien)

7. Fun House

8. L.A. Blues