Voici votre premier aperçu de la prochaine BMW M4 et de sa calandre plutôt laide

La nouvelle BMW M4 basée sur le coupé 4 Series récemment dévoilé a été espionnée avant ses débuts officiels et elle porte toujours la même calandre laide que nous n’aimons vraiment pas.

BMW a officiellement lancé le coupé 2020 Série 4 il y a quelques jours à peine et a largement divisé l’opinion sur son apparence. Il était prévu que le prochain M4 basé sur le coupé de la série 4 fasse ses débuts bientôt avec un look tout aussi polarisant. Cependant, vous n’avez plus à laisser les choses à votre imagination car voici votre premier aperçu de la BMW M4 2020. Et nous n’aimons toujours pas vraiment cette calandre.

Voici votre premier aperçu de la future BMW M4 et de sa calandre plutôt laide.

Une gigantesque calandre rénale attire toujours toute l’attention (malheureusement) sur la face de la nouvelle M4 mais ici, elle est finie en noir. Les pare-chocs ici sur ce M4 ont cependant été plus simplement stylisés et un peu conservateurs dans leur approche par rapport au coupé standard de la série 4. Dans ce dernier cas, le visage semble trop occupé avec trop d’éléments. Si vous êtes capable de regarder au-delà du visage pas si beau, ce M4 semble autrement très sportif. Les phares à LED élégants et le long capot plongeant lui donnent certainement un caractère sportif.

Le nouveau M4 est basé sur le coupé de la série 4 qui a fait ses débuts il y a quelque temps.

Bien sûr, étant une voiture M hardcore, elle contient de nombreux éléments de conception M. Cela comprend des jantes en alliage plus sportives, des badges M tout autour et un pare-chocs arrière plus sportif. À l’intérieur, le M4 devrait en outre être équipé de sièges sport, d’un volant à fond plat de type M et de tonnes de fibre de carbone jetées partout. Sinon, le tableau de bord devrait être assez identique au coupé de série 4 standard et ce n’est pas une mauvaise chose car ce dernier a également été conçu avec beaucoup de goût.

Lisez aussi: La BMW Série 2 Gran Coupé a été testée à Pune pendant le verrouillage!

Sous le capot, la nouvelle BMW M4 sera propulsée par le même moteur à essence six cylindres en ligne de 3,0 litres, mais cette fois, la puissance est de 60 ch, de 450 ch à 510 ch. La plus grande nouvelle est que le nouveau M4 sera proposé pour la première fois avec une transmission intégrale. Le système pourrait également être proposé avec un mode RWD commutable qui sera vraiment pratique au cas où vous voudriez faire sauter des beignets ou glisser. Il y aura également une variante dédiée à traction arrière de la M4 à la vraie mode BMW afin que les puristes ne se plaignent pas.

Lisez aussi: Voici la BMW Série 4 Coupé 2020 et la calandre continue de devenir plus laide!

Et ce n’est pas seulement amusant de conduire le facteur sur le prochain M4. Alors que le moteur sera accouplé à une boîte de vitesses automatique en standard, il y aura également l’option d’une boîte de vitesses manuelle. Félicité! La nouvelle BMW M4 fera ses débuts mondiaux officiels en septembre de cette année et devrait également arriver en Inde. Autant que nous n’aimons pas la nouvelle calandre, nous aimerions vraiment voir la voiture ici sur nos routes.