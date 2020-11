Tennis News, Toni Nadal a nommé une partie de sa candidature pour devenir nouveau président de Barcelone, rival acharné du Real Madrid de Rafa Nadal

Il pourrait y avoir quelques conversations tendues autour de la table du dîner de la famille Nadal ce Noël.

C’est après que Toni Nadal a été nommé dans le cadre de la candidature de Victor Font pour devenir le nouveau président de Barcelone, rival acharné du Real Madrid, le club que soutient son neveu et ancien élève Rafael Nadal.

Non seulement Rafa est un grand fan du Real, mais il est également membre honoraire du club et est régulièrement vu regarder des matchs dans la zone VIP du Santiago Bernabeu.

Font a annoncé vendredi que Toni ferait partie de la campagne «Sí al futur» – Yes to the Future – pour reprendre la présidence laissée vacante par Josep Bartomeu après sa démission en octobre.

Toni Nadal et Rafael Nadal célèbrent à l’Open de France 2017. (Getty) (Getty)

« Expert en gestion de l’adversité, valeurs et persévérance, [Toni Nadal] a reçu la médaille de bronze de l’Ordre royal du mérite sportif 2007 et le prix Jaume II pour son travail d’entraîneur, d’éducateur, d’entraîneur et de motivateur du succès de Rafael Nadal », indique la déclaration de Font.

Toni, qui a entraîné Rafa à la majorité de ses 20 titres du Grand Chelem, est également le frère de l’ancien joueur de Barcelone et d’Espagne Miguel Ángel Nadal.

Qui sait, peut-être qu’un jour nous pourrions voir oncle et neveu ensemble dans la boîte des réalisateurs lors d’un affrontement avec El Clasico, Rafa ayant déclaré au journal espagnol El Mundo en 2017 qu’il n’exclurait pas un jour de devenir président du Real Madrid.

« Si vous me demandez si je l’aimerais, bien sûr que je le ferais. Pourquoi pas? » il a dit. « Mais il y a plus, je pense que ce ne sera pas [happen]. Nous sommes très bons comme nous le sommes.

« Nous avons un grand président [Florentino Perez] en ce moment et je ne pense pas que le Real Madrid ait besoin de moi, mais nous ne savons jamais ce qui peut arriver à l’avenir. Ce n’est pas quelque chose que je peux soulever aujourd’hui. «

Le FC Barcelone a une valeur estimée en tant qu’organisation de 5 milliards de dollars (AUD), ce qui en fait la quatrième franchise sportive la plus riche du monde.