Suga, membre du BTS, subit une opération à l’épaule

Suga, membre du BTS, a subi une intervention chirurgicale pour réparer une blessure à l’épaule dont il souffre depuis des années et devra donc manquer les prochaines promotions d’albums.

Le rappeur de 27 ans – de son vrai nom Min Yoongi – se bat avec un «labrum d’épaule déchiré» depuis un certain temps, et il a maintenant été confirmé qu’il était passé sous le couteau pour résoudre le problème plus tôt cette semaine.

Une déclaration du label de BTS, Big Hit Entertainment, disait: «Suga a subi une intervention chirurgicale pour réparer son labrum d’épaule déchiré le 3 novembre.

«L’opération pour résoudre un problème qui avait constamment été un problème de santé et de bien-être pour Suga a été menée à bien et il se repose et se rétablit actuellement en suivant les conseils de son médecin selon lesquels Suga doit subir une période de récupération stricte et sans entrave.

«Suga a longtemps souffert d’un large éventail de symptômes, y compris l’incapacité de lever les bras et des accès de douleur soudains. Il a subi une rééducation et un traitement constants au cours de sa carrière, mais malheureusement, ses symptômes ne se sont pas améliorés de manière mesurable. Ces symptômes sont apparus de plus en plus fréquemment ces dernières années, affectant Suga non seulement sur scène, mais également au cours de sa vie quotidienne.

Suite à son opération, Suga sera «incapable de participer» à de nombreuses activités promotionnelles que les hitmakers de «Dynamite» ont alignées pour leur prochain album, «BE», qui sortira le 20 novembre.

La déclaration de Big Hit a conclu: «Après l’opération, Suga sera incapable de participer à la plupart des activités officielles afin qu’il puisse se concentrer pleinement sur son rétablissement. Une fois que les médecins auront déterminé que le site de l’opération est suffisamment guéri, Suga commencera une thérapie physique afin de pouvoir finalement revenir au stade en bonne santé et complètement rétabli.

Et après la révélation de la nouvelle, Suga lui-même s’est tourné vers les médias sociaux pour informer les fans de son état, où il a admis qu’il ressentait de la douleur, mais espère qu’il se rétablira rapidement.

Écrivant dans son coréen natal, le rappeur ‘Boy With Luv’ a écrit: «Veuillez comprendre cette fois [is] ma chance de me préparer à vous rencontrer à nouveau fort et en bonne santé. Même si je dois m’absenter pour un court moment, attendez que je revienne vers vous.

«Heureusement, la chirurgie s’est bien déroulée. Mon état actuel est douloureux, mais mon esprit est assez soulagé. Je suis absent un moment pour récupérer le plus rapidement possible, mais je reviendrai bientôt. Ce ne sera pas si long! Encore une fois désolé et merci, ARMÉE! »

