Tennis: l’actrice australienne Ashley Cooper décède à 83 ans

Rod Laver a dirigé les hommages à son compatriote australien de tennis Ashley Cooper AO après le décès de l’ancien numéro un mondial après une longue bataille contre la maladie.

Quatre fois champion du Grand Chelem en simple et vainqueur de la Coupe Davis, Cooper est décédé vendredi à l’âge de 83 ans.

En compétition dans les jours de match en Australie contre des légendes comme Lew Hoad, Ken Rosewall et Neale Fraser, Cooper a remporté trois des quatre tournois du slam en 1958 – les championnats australien, Wimbledon et américain.

Il a récolté deux titres australiens, ainsi que quatre couronnes en double du Grand Chelem.

Ashley Cooper (Getty)

En 1957, il a dirigé l’équipe australienne de la Coupe Davis, qui comprenait Mal Anderson et Merv Rose, qui a battu les États-Unis lors du Challenge Round à Kooyong.

L’année suivante, le résultat a été inversé et Cooper a été tellement bouleversé par la perte qu’il a tenté de retirer d’un contrat professionnel qu’il avait signé avec Jack Kramer parce qu’il se sentait redevable envers l’Australie.

Son profil public a augmenté encore plus quand il a épousé Helen Wood, la Miss Australie régnante en 1959. Leur mariage a attiré plus de 3000 spectateurs, dont certains ont grimpé dans la voiture pour essayer de voir de plus près le couple d’or.

Après une blessure au dos qui a cruellement interrompu sa carrière professionnelle, Cooper est retourné à Brisbane où il a eu une carrière commerciale réussie, puis a servi Tennis Queensland et Tennis Australia en tant qu’administrateur.

Pendant son mandat, les anciens terrains de Milton ont été démolis et un nouveau centre de tennis a été construit sur le site d’une centrale électrique abandonnée.

« Nous avons juste continué à travailler et à travailler et à travailler jusqu’à ce que nous les assemblions », a déclaré Cooper.

Tout au long de sa vie, Cooper a été honoré pour les rôles qu’il a joués, y compris l’Ordre de l’Australie.

Il a également été intronisé au Temple de la renommée du tennis international et australien ainsi qu’au Temple de la renommée des sports du Queensland.

Un pont piéton permettant aux visiteurs d’accéder au Queensland Tennis Center est nommé en sa mémoire.

« Ashley était un géant du jeu à la fois en tant que joueur brillant et en tant qu’administrateur astucieux et il nous manquera beaucoup », a déclaré Craig Tiley, PDG de Tennis Australia.

Laver s’est rendu sur Twitter pour exprimer sa tristesse.

« Il était un merveilleux champion, sur et en dehors du terrain. Et quel revers! Tant de souvenirs chéris. Adieu mon ami. Mes pensées vont à l’épouse d’Ashley, Helen, et à sa famille », a posté Laver après avoir fait une déclaration à TA.

« Vous apprenez par le haut. Je regarde Frank Sedgman et Ken McGregor et Lew Hoad et Ken Rosewall et Ashley Cooper et tous ces gars.

« Neale Fraser, et ils ont gouverné le monde dans le tennis, un groupe entier des années 50 aux années 70 je suppose et c’était quelque chose qui faisait partie du moule entier.

« Tout le monde a respecté les capacités de chacun sur le terrain et a donné à chacun sa chance. Si vous gagnez, vous leur serrez la main. Et si vous perdez, eh bien c’est ce qui s’est passé. »

Rosewall se souvenait de « Coop » comme d’un « fanatique de fitness ».

« Il adorait jouer et faire des exercices. Il avait le type de jeu qui était assez dangereux, très solide dans tous les domaines du jeu. »

Fraser a déclaré: « Il savait comment en tirer le meilleur parti et il était une douleur dans le cul en ce qui me concerne – j’ai perdu trop de finales pour lui: Wimbledon, les Français, l’Australie et les États-Unis sur l’herbe mais génial être avec. «

Roy Emerson, qui a détenu le record absolu de titres en simple du Grand Chelem pendant 30 ans avant que Pete Sampras ne l’éclipse finalement, a rappelé l’expérience particulière de rejoindre l’équipe australienne de Coupe Davis avec Cooper, Hoad, Rosewall, Fraser et Rex Hartwig sous le légendaire Harry. Hopman.

« Nous avions 17 ans et avons été choisis comme juniors prometteurs », a déclaré Emerson.

«La partie la plus importante de ma carrière a été de former cette équipe et de voyager avec ce groupe et j’ai tellement appris.

« Coop et moi avons joué ensemble – tous les deux 17 – mais à chaque fois que nous sortions pour jouer, Harry Hopman nous a dit de nous assurer que nous jouions en simple, en double et en mixte parce que vous ne gagnerez pas beaucoup de matchs mais vous obtiendrez de l’expérience et c’est exactement ce que Nous faisions.

« Ashley est venu de Melbourne mais il était assez intelligent pour épouser Miss Australie. »

©AAP2020