Tennis : c’est confirmé, l’US Open aura lieu fin août.

Malgré les rumeurs qui circulent, la Fédération américaine a confirmé la tenue de l’US Open du 31 août au 16 septembre. Selon plusieurs médias locaux, le grand chelem nord-américain aura lieu et les rencontres se feront à huis clos.

BREAKING: It will be fanless, but the 2020 @USOpen will be held in Queens, Aug. 31 through Sept. 13.https://t.co/kjn8JaxMXV pic.twitter.com/ietqUkqwqs — Tennis Channel (@TennisChannel) June 16, 2020

Le tournoi à huis clos

De nombreux médias ont rapporté, lundi 15 juin que l’US Open de tennis se tiendra bel et bien. En dépit du menace de l’épidémie de Coronavirus ; l’affrontement nord-américain aura lieu comme prévu à New York du 31 août au 13 septembre, à huis clos, sous réserve du feu vert des autorités gouvernementales.

Toutefois, le New York Times a affirmé que la décision sur le maintien ou non de ce tournoi du grand chelem au même lieu et date, ne pourrait être communiquée qu’en milieu de semaine par la Fédération américaine (USTA). En attendant, selon ESPN et Forbes, l’USTA a vu son plan approuvé par les circuits masculin ATP et féminin WTA, qui ont mis à l’arrêt leur saison jusqu’à fin juillet.