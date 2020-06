US Open tennis news | L’USTA révèle ses plans de suite avec Cincinnati

Le Cincinnati Masters pourrait être déplacé à Flushing Meadows cette année dans le cadre d’une double tête avec l’US Open dans le cadre d’un nouveau plan proposé par les chefs de tennis américains.

Le plan est conçu pour aider les tournois, deux des plus grands événements annuels de tennis en Amérique du Nord, à progresser en toute sécurité après que l’épidémie de coronavirus ait fait des ravages dans le calendrier sportif professionnel.

Les deux tournois ont précédemment déclaré qu’ils prévoyaient d’avancer comme prévu, Cincinnati devant se dérouler jusqu’au 23 août et le tirage principal de l’US Open débutant en août. 31.

Selon le rapport du New York Times, le plan de l’US Tennis Association (USTA) prévoit que les deux compétitions se joueront au Billie Jean King National Tennis Center de New York, afin de minimiser les déplacements et les risques pour les joueurs et les participants.

Rafael Nadal célèbre un point lors de la finale de l’US Open contre Daniil Medvedev l’année dernière. (Getty)

Les tournées hommes et femmes auraient été informées de la proposition.

Le monde du tennis a lentement commencé à reprendre ses activités, les fans étant absents des tribunes.

La n ° 12 mondiale Petra Kvitova a remporté la victoire au tirage au sort féminin lors d’un tournoi 100% tchèque à Prague jeudi, dans un créneau du calendrier qui était à l’origine occupé par l’Open de France.

Les officiels de l’Open de France ont reprogrammé le tournoi du Grand Chelem sur terre battue pour commencer le 20 septembre, la semaine après le début de l’US Open, provoquant la frustration de nombreux joueurs du monde du tennis.

