Amazon conclut un accord de licence d’un an avec Disney et proposera des films et des séries sur Prime Video!

LE Amazone a annoncé aujourd’hui un accord de licence de contenu avec Disney, faisant de Prime Video le service de streaming pour une sélection de titres de sociétés en Amérique latine. La collection comprend une variété de box-office et de catalogues Disney acclamés par la critique, y compris Captain Marvel et Avengers: Fin de partie, des studios Marvel; les derniers films d’animation tels queRalph WiFi – Briser l’Internet et, de Disney et Pixar, Toy Story 4, en plus de plusieurs autres célèbres, comme Le roi Lion, Aladdin et Retour de Mary Poppins.

À partir d’aujourd’hui, le 1er octobre et jusqu’en septembre 2020, l’accord réunira d’autres films et séries à succès, tels que pirates des Caraïbes; Les classiques de Pixar comme Les incroyables et La vie des insectes; en plus de séries primées et acclamées, y compris Grey’s Anatomy, histoire d’horreur américaine et Comment j’ai rencontré votre mère.

«Amazon s’engage à offrir aux abonnés Prime Video en Amérique latine le meilleur contenu sous licence et original. Les films et séries de la bibliothèque Disney sont parmi les titres les plus populaires au monde. Nos clients adoreront regarder les œuvres classiques et les plus récentes », a déclaré Pablo Iacoviello, directeur du contenu de Prime Video pour l’Amérique latine.

À ce jour, le Prime Video a commencé à ajouter les nouvelles, offrant aux clients de toute l’Amérique latine un accès illimité à la diffusion en continu de:

• Les derniers succès au box-office de l’univers cinématographique Marvel, tels que Captain Marvel et Avengers: Fin de partie, en plus des films d’autres phases de l’univers Marvel, tels que Homme de fer, Thor: Le Monde des Ténèbres, Docteur étrange et Gardiens de la Galaxie Vol.2

• Versions dans action en direct animations célèbres telles que Le roi Lion, Retour de Mary Poppins, Le casse-noisette et les quatre royaumes, La belle et la Bête, maléfique et la séquence, Maléfique: propriétaire du mal

• Films d’animation épiques, tels que Ralph WiFi – Briser l’Internet, Opération Big Hero, Emmêlé, Toy Story 1 le 4, Zootopie et Moana, en plus des classiques, tels que La princesse et la grenouille et Lilo & Stitch

• Toutes les saisons de séries à succès, telles que Grey’s Anatomy, Les morts qui marchent, histoire d’horreur américaine et Comment j’ai rencontré votre mère

Les titres inclus dans l’accord avec Disney seront disponibles sur Amazon Prime Video dans toute l’Amérique latine et peuvent être accessibles via des applications pour Smart TV, des équipements qui incluent une clé Fire TV et des appareils mobiles et en ligne. Les abonnés pourront également télécharger des titres à regarder hors ligne sans frais supplémentaires. Prime Video est l’un des avantages offerts aux clients d’Amazon Prime au . et au Mexique.

Prime Video est un service de streaming premium qui offre aux abonnés une vaste collection de séries télévisées et de films – avec la facilité de trouver tout ce qu’ils aiment voir en un seul endroit. Si vous n’êtes pas un client Prime Video, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit sur www.PrimeVideo.com. Pour accéder à une liste de tous les appareils compatibles Prime Video, visitez https: //www.primevideo. com / watchanywhere.